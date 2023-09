Manchester United se pronuncia sobre investigação contra Antony, acusado de violência doméstica

A- A+

Após Gabriela Cavallin, ex-namorada de Antony, apresentar uma segunda denúncia de violência doméstica, lesão corporal e ameaça, o Manchester United se pronunciou pela primeira vez sobre o caso nesta quarta-feira (6).

Em nota enviada pela assessoria de imprensa, o clube inglês informou que aguarda mais informações e está à disposição das autoridades. Confira na íntegra:

O Manchester United reconhece as acusações feitas contra Antony e observa que a Polícia está conduzindo investigações. Enquanto aguarda mais informações, o clube não fará mais comentários. Como clube, estamos levando este assunto a sério, levando em consideração o impacto que essas alegações e as denúncias subsequentes terão sobre as vítimas de abuso.

Antony esteve em campo na última partida do Manchester United pelo Campeonato Inglês, uma derrota por 3 a 1 para o rival Arsenal.

Convocado por Fernando Diniz, o atacante foi cortado da Seleção brasileira para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Entenda o caso entre Antony e Gabi Cavallin

Gabi Cavallin registrou um boletim de ocorrência contra o jogador por violência doméstica, ameaça e lesão corporal. A denúncia foi feita na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher - Leste, no Tatuapé. De acordo com o documento, Gabriela disse que foi agredida no começo de maio, mas não deixou claro se o episódio aconteceu na Inglaterra ou no Brasil. Depois da denúncia, a DJ solicitou uma medida protetiva com urgência e teve requisitado um exame de corpo e delito.

Gabi e Antony viveram um relacionamento conturbado nos últimos anos. O caso entre os dois veio à tona em junho do ano passado, quando o jogador ainda estava casado com Rosilenny Batista, que é mãe do seu filho. Na época, a DJ chegou a engravidar do atleta, mas acabou sofrendo um aborto espontâneo.

Gabi chegou a falar sobre a relação que teve com o atleta. Em meio a rumores de que jogadores da seleção teriam um grupo só de amantes, um seguidor da DJ perguntou e ela participava do grupo. A influenciadora, então, respondeu que não fazia parte porque ela morava com ele em Manchester, na Inglaterra.

DJ expõe conversas e marcas de agressão

Depois de a DJ Gabi Cavallin denunciar Antony Santos, jogador do Manchester United e da seleção brasileira, por agressão, prints de conversas da influenciadora com o atleta vieram à tona. No boletim de ocorrência registrado pela ex de Antony, ela também anexou fotos de marcas de agressão, que teriam sido causadas pelo jogador.

Nas conversas de Gabi e Antony, ela cita agressões do jogador, fala sobre a força dele e menciona até uma cabeçada que ele teria dado nela. "Você sabe que minha cabeça cortou com a cabeçada. Sabe que é mais forte que eu. Você nem de boné estava quando estava batendo sua cabeça na minha. Beleza, Antony. Só para saber que estou com muita dor no corpo todo", iniciou a DJ.

Em seguida, o print mostra que o jogador enviou uma mensagem temporária para Gabi, que respondeu: "Para de escrever por mensagem que apaga. A médica tinha ido embora e voltou aqui para me trazer pomada pros todos que eu falei que caí. Você me machucou muito. Mas preferia que tivesse quebrado meus dentes".

Um outro registro da conversa mostra uma sequência de mensagens do jogador tentando contato: "Me perdoa e quem te mandava mensagem não manda mais. Fui. Por mais que você nunca me perdoe e nunca mais me desculpe, te peço perdão mais uma vez e fica tranquila que nunca mais vai escutar isso. Se cuida, Gabi".

Depois dessa tentativa de contato, Antony liga seis vezes para Cavallin e pede que ela o atenda: "Me liga. Me atende agora". Em seguida, ele volta atrás: "Não vamos mais falar, ok? Só te peço uma coisa, não manda mais mensagem para o meu irmão".

A DJ também anexou fotos mostrando marcas de agressão. Em uma foto do dia 15 de janeiro deste ano, ela mostra roxos no antebraço e um machucado na cabeça. Em um outro registro do dia 9 de maio deste ano, ela mostra dois dedos machucados, sendo um deles com muito sangue.

