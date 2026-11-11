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FUTEBOL INTERNACIONAL Manchester United tem "acordo verbal" com Mauricio Pochettino, diz imprensa britânica Carrick está por um fio no cargo, depois que os "Red Devils" tiveram seu pior início de temporada dos últimos 40 anos

O Manchester United e o argentino Mauricio Pochettino chegaram a um "acordo verbal" para que o atual técnico da seleção dos Estados Unidos assuma o comando do clube da Premier League, informaram veículos de imprensa britânicos nesta quarta-feira (11).

A emissora Sky Sports noticiou que a diretoria do United e Pochettino já têm um acerto para que ele substitua Michael Carrick em Old Trafford.

Carrick está por um fio no cargo, depois que os 'Red Devils' tiveram seu pior início de temporada dos últimos 40 anos, ficando na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês após uma sequência de oito jogos sem vitória.

Ainda de acordo com a imprensa britânica, o futuro de Carrick será decidido em uma reunião em Mônaco nesta quarta-feira, que contará com a presença do influente acionista Jim Ratcliffe, do diretor-executivo Omar Berrada e do diretor esportivo Jason Wilcox.

Segundo essas informações, Berrada e Wilcox devem decidir pela demissão do atual treinador. Caso isso se confirme, Pochettino parece ser a primeira opção da diretoria.

O técnico argentino de 54 anos possui vasta experiência na Premier League, após passagens por Southampton, Tottenham e Chelsea.

Não é a primeira vez que o nome de Pochettino surge como um possível comandante do United.

No entanto, há apenas três meses ele renovou seu contrato para continuar à frente da seleção dos Estados Unidos até a Copa do Mundo de 2030. Por isso, o clube teria que pagar uma multa à federação americana.

Segundo a BBC, Pochettino teria uma cláusula de rescisão de US$ 10 milhões (R$ 55,8 milhões na cotação atual).

Outros possíveis candidatos ao cargo seriam o ex-técnico do Newcastle Eddie Howe, o italiano Antonio Conte e o alemão Julian Nagelsmann.

O Manchester United tem a pausa de duas semanas da data Fifa para resolver sua situação no comando técnico antes de retornar ao Campeonato Inglês, no dia 22 de novembro, contra o Liverpool.

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