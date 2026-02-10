A- A+

Futebol Manchester United tropeça, não consegue quinta vitória, e torcedor seguirá sem cortar o cabelo Frank Ilett viralizou nas redes sociais ao prometer, há mais de um ano, cortar o cabelo quando o United vencer cinco jogos seguidos

O Manchester United tropeçou diante do West Ham e frustrou um torcedor específico do clube inglês e o mundo do futebol nas redes sociais. Com o empate por 1 a 1, nesta terça-feira (10), pela 26ª rodada da Premier League, o United não conseguiu emplacar a sua quinta vitória seguida e Frank Ilett, fã dos Red Devils famoso por uma promessa inusitada, seguirá sem poder cortar o cabelo.

Em outubro de 2024, quando o Manchester United vivia um momento irregular - como tantos nos últimos anos -, Frank Ilett prometeu que só voltaria a cortar o cabelo quando os Red Devils emplacassem cinco vitórias seguidas. E isso ficou perto de acontecer pela primeira vez desde o começo da promessa. Mas ficou no quase.

Desde o início da promessa, Frank passou a registrar o seu dia a dia com a cabelereira crescendo e viralizou nas redes sociais. O torcedor passou 1 ano e quatro meses publicando ao menos uma foto ou vídeo por dia para mostrar a evolução do cabelo e passou acumular seguidores nas redes sociais. Só no Instagram, são mais de 1,3 milhão.

Nesta terça-feira, inclusive, com a expectativa pela quinta vitória seguida do United, Frank Ilett fez uma transmissão nas redes sociais acompanhando a partida ao lado de amigos.

Antes da partida contra o West Ham, o Manchester United havia vencido, em sequência, o Manchester City, Arsenal, Fullham e Tottenham. Todos os jogos foram válidos pela Premier League. Foi a primeira vez desde o começo da promessa de Frank Ilett em que o United havia conseguido quatro vitórias seguidas.

Veja também