Red devil's Manchester United vence Crystal Palace e retorna em grande estilo à Copa da Liga Com problemas extracampo e um início irregular no Campeonato Inglês, a boa vitória do United sobre o Palace dá esperança ao lado vermelho de Manchester

O Manchester United iniciou a defesa do título da Copa da Liga Inglesa derrotando o Crytal Palace por 3 a 0 na última terça-feira (26), em um dos melhores jogos da equipe nesta temporada.

Jogando em Old Trafford, os 'Red Devils' demarcaram território com gols do argentino Alejandro Garnacho (21'), do brasileiro Casemiro (27) e do francês Anthony Martial (55').

O gol de Martial, seu primeiro na temporada, não foi o único motivo de satisfação para o técnico Erik Ten Hag.

O volante marroquino Sofyan Amrabat, cedido por empréstimo pela Fiorentina, fez um bom jogo atuando como lateral-esquerdo. Outro contratado, Mason Mount voltou a jogar depois de um mês de ausência.

"Foi uma boa noite. Acho que jogamos muito bem e que dominamos o jogo. É o que queríamos", declarou Ten Hag.

Luton e Wolves eliminados



O Manchester United, nono na Premier League depois de seis rodadas disputadas, terá a chance de confirmar seu bom momento no sábado, novamente em casa, em mais um duelo contra o Crystal Palace.

Nos outros jogos disputados nesta terça, só uma equipe da primeira divisão conseguiu se classificar diante de adversários de divisões inferiores: o Burnley, penúltimo da Premier League, goleou o Salford por 4 a 0, da quarta divisão.

O Luton foi eliminado por um adversário da terceira, o Exeter (1 a 0). Por sua vez, o Wolverhampton abriu 2 a 0 e sofreu uma virada incrível por 3 a 2 para o Ipswich Town, da segunda divisão.

Resultados desta terça-feira na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa:

Ipswich (D2) - Wolverhampton 3-2

Exeter (D3) - Luton 1-0

Port Vale (D3) - Sutton (D4) 2-1

Bradford (D4) - Middlesbrough (D2) 0-2

Salford (D4) - Burnley 0-4

Mansfield (D4) - Peterborough (D3) 2-2 (3-1 nos pênaltis)

Manchester United - Crystal Palace 3-0

