Futebol Internacional Manchester United vence Nottingham e fica perto da final da Copa da Liga Inglesa Diabos Vermelhos estão em busca do sexto título na competição

O Manchester United deixou sua classificação para a final da Copa da Liga Inglesa praticamente garantida ao vencer o Nottingham por 3x0, nesta quarta-feira, no jogo de ida, no estádio do Forest.

Marcus Rashford (6), o holandês Wout Weghorst (45) e o português Bruno Fernandes (89) foram os autores dos gols do United.

O jogo começou a virar a favor dos 'Red Devils' logo no início, quando Rashford, que vive grande fase, avançou em velocidade pela esquerda e finalizou com um chute forte e colocado para abrir o placar (6).

Apesar do gol sofrido, o Nottingham Forest tentou revidar e Sam Surridge mandou para o fundo da rede, mas o gol foi anulado por impedimento milimétrico (23).

Pouco antes do intervalo, o United marcou o segundo em jogada que partiu dos pés do brasileiro Casemiro, que tocou para o compatriota Antony, cujo chute foi desviado pelo goleiro galês Wayne Hennessey e, atento ao rebote, Weghorst (novo reforço, contratado nesta janela de janeiro), ampliou a vantagem.

No segundo tempo, o time comandado pelo técnico Erik Ten Hag poderia ter marcado o terceiro gol mais cedo, se o chute de pé direito do dinamarquês Christian Eriksen não tivesse batido na trave (54). O time do Nottingham que por vezes se mostrou dedicado, quase não levou perigo ao gol defendido pelo espanhol David de Gea.

Quase no fim do jogo, o português Bruno Fernandes deixou a classificação bem próxima ao marcar o terceiro gol, com um chute frontal (89).

Na primeira semifinal, o Newcastle obteve uma vantagem ao vencer o Southampton na terça-feira com um gol do brasileiro Joelinton.

As partidas de volta serão disputadas na próxima semana em Newcastle e Manchester.

