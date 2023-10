Manchester United visa dois jogadores da base de Flamengo e Palmeiras, diz site

A- A+

Aos 17 anos, Luis Guilherme, meia do Palmeiras, e Lorran, atacante do Flamengo, já despertam a atenção internacionais. Os dois jogadores estão sendo observados por olheiros do Manchester United, de acordo com o jornal espanhol Sport, e os profissionais do clube inglês estão no Brasil para assistir as performances dos jovens talentos.

Mas de acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, há concorrência para os jogadores: outro clube da Premier League, o Chelsea também estaria de olho em Lorran. Quem quiser contratar um dos dois precisará desembolsar uma grande quantia: o Palmeiras estipulou uma multa de cerca de R$ 270 milhões para contratações internacionais, enquanto o valor pedido pelo Flamengo é de R$ 330 milhões.

Pelo Palmeiras, Luis Guilherme acumula minutos entre compromissos pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, e já foi titular em quatro oportunidades. Ele também já atuou pela seleção brasileira no Mundial sub-20, em fevereiro, e terminou o campeonato com uma assistência.

Já Lorran tem mais experiência nas competições de base pelo Flamengo: tem 15 gols marcados em 26 jogos, entre competições sub-17 e sub-20. Em janeiro, estreou pelo profissional no Carioca e já esteve à disposição no banco em outros torneios, mas não foi utilizado.

