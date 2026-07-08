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Futebol Manchester United acerta com volante brasileiro por R$ 344 milhões para substituir Casemiro Enquanto isso, o jogador que acaba de ser eliminado da Copa do Mundo está sem clube

O Manchester United chegou a um acordo com o Chelsea e vai contar com o futebol do brasileiro Andrey Santos a partir de agosto, quando terá início a temporada europeia. De acordo com informações da Sky Sports, o conjunto vermelho vai bancar um total de 50 milhões de libras (pouco mais de R$ 344 milhões) no total da transação. Assim que o atleta for aprovado nos exames médicos, a negociação deverá ser oficializada.

Ainda segundo a emissora inglesa, a transação vai funcionar da seguinte maneira: 48 milhões libras (pouco mais de R$ 330 milhões) pelos direitos federativos do atleta e ainda um bônus de 2 milhões (aproximadamente R$ 13,7 milhões) em bonificações.

Para ceder o atleta, que deverá ocupar o lugar do volante Casemiro na equipe titular de Manchester, o Chelsea terá direito, por meio de uma cláusula já estabelecida, de faturar 10% em cima de uma futura revenda.

Revelado pelo Vasco, Andrey tinha contrato até 2030 com o Chelsea. Com a mudança de ares, ele vai chegar em sua nova casa com status de titular. O meio-campista vê na transferência a chance de ganhar mais visibilidade no cenário internacional. Em seu antigo clube, o brasileiro tinha a concorrência de Moisés Caicedo e Enzo Fernández.

Com bom toque de bola e grande poder de marcação, o atleta de 22 anos participou de algumas partidas da seleção brasileira sob o comando do treinador italiano Carlo Ancelotti e esteve próximo de disputar a Copa do Mundo.

Vendido ao futebol inglês em 2023, ele teve uma curta passagem por empréstimo no Nottingham Forest e, na sequência, foi cedido ao Strasbourg, onde ganhou espaço para retornar ao Chelsea e ter espaço na equipe principal.

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