Campeonato Inglês Em clássico equilibrado, Chelsea arranca empate do Manchester United pelo Inglês Resultado fez os londrinos entrarem no G4 da Premier League

Em um jogo aberto e recheado de oportunidades para os dois lados, Manchester United e Chelsea empataram por 1 a 1 no clássico da décima rodada do Campeonato Inglês, neste domingo, no estádio Old Trafford, em Manchester.

Bruno Fernandes, de pênalti, inaugurou o placar para os anfitriões, mas Caicedo, logo em seguida, anotou para o conjunto azul.



Embora o resultado não fosse o esperado por ambos, foi suficiente para colocar o Chelsea no G-4 da competição, em quarto, com 18 pontos, sete atrás do líder Liverpool.

O time vermelho, por sua vez, continua sem perder sob o comando do técnico interno Ruud Van Nistelrooy e, com 12 pontos, ocupa o 13º posto na tabela.



O primeiro tempo foi equilibrado. Em um confronto aberto, as duas equipes criaram boas oportunidades para abrir o placar, mas os goleiros Onana e Robert Sánchez se destacaram.

Nos minutos iniciais, os visitantes foram mais incisivos no ataque, mas foram prejudicados pela falta de pontaria de Palmer e Colwill.

Aos 13 minutos, Madueke carimbou a trave de Onana. O Manchester respondeu com Garnacho e Rashford, que também finalizou uma bola na trave, já nos acréscimos.





No segundo tempo, as duas equipe voltaram a se revezar no campo ofensivo. Aos 13 minutos, Rashford teve outra boa chance de inaugurar o placar, mas Sánchez defendeu o seu tiro a gol. Aos 19, Pedro Neto também testou Onana, mas o goleiro levou a melhor



Com as duas equipes se arriscando no ataque, o gol parecia uma questão de tempo. O placar permaneceu inalterado até os 24 minutos, quando Höjlund recebeu bom passe de Casemiro e foi derrubado na área por Sánchez. Bruno Fernandes cobrou a penalidade no canto direito para abrir o placar para o Manchester United.



A torcida vermelha não conseguiu festejar por muito tempo, já que bastaram quatro minutos para o Chelsea chegar ao empate.

Após cobrança de escanteio da direita na primeira trave, Casemiro tentou afastar e mandou a bola para o meio da área. Caicedo ficou com a sobra e emendou um chute de primeira, no canto direito de Onana.



A partir daí, os dois times passaram a buscar o gol, mas pecavam nas finalizações. Garnacho e Bruno Fernandes tiveram oportunidades na frente de Sánchez, mas mandaram a bola por cima.

O conjunto azul poderia ter virado com Enzo Fernández, que também isolou pelo alto. No final, o empate foi um resultado justo para ambos.



Na próxima rodada, o Manchester United volta a jogar diante de seu torcedor contra o Leicester, no domingo, às 11h (horário de Brasília). O Chelsea, por sua vez, terá outro clássico pela frente, diante do Arsenal, no domingo, às 13h30.



Goleada e preocupação



Na outra partida deste domingo, o Tottenham contou com ótima atuação de Dominic Solanke, autor de dois gols em um intervalo de quatro minutos, para golear o Aston Villa por 4 a 1, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.

Com o resultado, o time da casa chegou a 16 pontos e assumiu o sétimo lugar, enquanto o Aston Villa desperdiçou a chance de se aproximar dos líderes, permanecendo com 18 pontos, em sexto na tabela.



Os visitantes chegaram a assustar a torcida londrina e terminaram o primeiro tempo em vantagem, graças ao gol de Rogers, finalizando na área, aos 32 minutos.

Na etapa complementar, o Tottenham voltou com tudo. Logo aos 4 minutos, Johnson empatou. Então Solanke apareceu, aos 30 e 34 minutos, para virar o jogo. Nos acréscimos, Maddison, em cobrança de falta, fechou o placar em 4 a 1.



O brasileiro Richarlison entrou no segundo tempo e deu o passe para o terceiro gol do Tottenham, mas deixou o campo sentindo dores na coxa esquerda.

O zagueiro Diego Carlos também foi acionado no segundo tempo, pela equipe de Birmingham, mas não conseguiu segurar o ímpeto ofensivo dos anfitriões.

