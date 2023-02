A- A+

Buscando o primeiro título da temporada, Manchester United e Newcastle se enfrentam neste domingo (26), às 13h30, no Wembley Stadium pela final da Copa da Liga Inglesa. O jogo é único, então quem ganhar garante o título, mas se persistir o empate no tempo normal, a partida vai para os pênaltis.

Classificado para a próxima fase da Liga Europa, depois de vencer o Barcelona na última quinta-feira (23), o Manchester está no auge da temporada, depois de passar vários sufocos no ano passado, depois da passagem turbulenta de Cristiano Ronaldo. Agora, disputando a final da Copa da Liga, tem a chance de voltar a ter protagonismo no país. Já o Newcastle, que é um dos maiores clubes da Inglaterra, está voltando a se reerguer depois de ser comprado e se tornar um dos clubes mais ricos do mundo.

O time de Ten Hag vem embalado. Atualmente o 3° colocado da Premier League, os Red Devils tem sete vitórias nos últimos 10 jogos, além de dois empates e apenas uma derrota, um aproveitamento de 76,6%, contando os jogos da Liga Europa, Premier League, a própria Copa da Liga e a Copa da Inglaterra. Para esse jogo, o técnico Holandês terá os desfalques de: Eriksen, Van de Beek e Martial, que estão machucados, além de Greenwood, que está afastado.

Já o time de Eddie Howe vem de quatro vitórias nos últimos 10 jogos, contando ainda quatro empates e duas derrotas, um aproveitamento de 53,3% nesse período. Para a finalíssima, o técnico Inglês tem um sério problema no gol, o goleiro Karius, terceiro goleiro, deverá ser o titular, além disso, o lateral Krafth segue lesionado, enquanto Joelinton, Willock e Bruno Guimarães devem ser opções.

Onde assistir: DAZN, Star+ e ESPN.

Prováveis escalações

Manchester United | Técnico: Erik Ten Hag

De Gea, Wan-Bissaka, Varane, Martínez, Shaw, Fred, Casemiro, Sancho, Bruno Fernandes, Rashford, Weghorst (Antony).

Newcastle United | Técnico: Eddie Howe

Karius, Trippier, Schar, Botman, Burn, Bruno Guimarães, Joelinton, Longstaff, Almirón, Isak e Saint-Maxim.



