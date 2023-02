A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Manchester United x Nottingham Forest: Saiba onde assistir, escalações e curiosidades do jogo O confronto vale pelo jogo de volta da semifinal da Liga Inglesa

O Manchester United encara o Nottingham Forest nesta quarta-feira (01), às 17h, pelo jogo de volta da seminifinal da Copa da Liga Inglesa. No jogo de ida os red devils venceram por 3x0, e estão com um pé na final da competição. O jogo acontece em Old Traford.

O Manchester vem embalado com duas vitórias nos últimos dois jogos e não vai vender barato a derrota em casa para o Nottingham. Para melhorar esse panorama para os diabos vermelhos, Erick Ten Hag pode contar ainda com a volta de Jadon Sancho e Anthony Martial, que devem atuar no jogo de hoje, depois de lesão.

O Forest tem uma dificil missão de buscar o resultado fora de casa. Para se classificar o time precisa vencer por três gols de diferença para avançar à final da competição. O clube de Nottingham trabalhou bem no mercado de transferências, trazendo Gustavo Scarpa, Danilo, Keylor Navas e Felipe para reforçar o elenco.

Ficha técnica

Data e horário: 01/02/2023, às 17h (de Brasília)

Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

Onde assistir: ESPN e Star+

Manchester United (Técnico: Erik Ten Hag)

De Gea; Wan-Bissaka, Martínez, Varane e Shaw; Casemiro e Fred; Elanga, Bruno Fernandes e Garnacho; Weghorst.

Nottingham Forest (Técnico: Steve Cooper)

Hennessey; Aurier, Worrall, Boly e Lodi; Mangala, Danilo e Freuler; Scarpa; Johnson e Dennis.

