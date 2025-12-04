Qui, 04 de Dezembro

Premier League

Manchester United x West Ham: veja onde assistir e as prováveis escalações

Partida coloca equipes em momentos distintos e com objetivos urgentes na tabela

O Manchester United encara o West Ham em busca de afirmação no campeonatoO Manchester United encara o West Ham em busca de afirmação no campeonato - Foto: Oli SCARFF/AFP

O Manchester United recebe o West Ham nesta quinta-feira (4), às 17h (horário de Brasília), pela 14ª rodada da Premier League 2025/26. O duelo marca a tentativa dos ‘Red Devils’ de manter a recuperação após vitória fora de casa, enquanto o West Ham busca fugir da aproximação com a zona de rebaixamento.

Situação na tabela

O United chega ao confronto com 21 pontos, ocupando a 7ª colocação, depois de vencer o Crystal Palace como visitante. A equipe ainda oscila, mas tenta consolidar evolução diante da torcida no Old Trafford.

O West Ham vive cenário diferente: soma a mesma pontuação do primeiro time dentro da zona de rebaixamento e encara o jogo como chance direta de reação.

Onde assistir

A partida, válida pela 14ª rodada da Premier League, terá transmissão da ESPN, na TV fechada, e no streaming Disney+. A bola rola no Old Trafford, a partir das 17h de Brasília.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prováveis escalações

Manchester United

Lammens; Mazraoui, De Ligt, Shaw, Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Dalot, Mbeumo, Mount e Zirkzee.
Técnico: Ruben Amorim.

West Ham

Aréola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf, Potts, Soucek, Bowen, Mateus Fernandes, Summerville e Wilson.
Técnico: Nuno Espírito Santo.

Serviço

Manchester United x West Ham
Premier League 2025/26 - 14ª rodada
Data: Quinta-feira, 4 de dezembro de 2025
Horário: 17h (de Brasília)
Local: Old Trafford, Manchester
Transmissão: ESPN e Disney+

