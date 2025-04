A- A+

Luto Morre Manga, ex-goleiro do Sport, Botafogo e Seleção Brasileira Pernambucano estava internado no Hospital Rio Barra, onde lutava contra um câncer de próstata

Morreu, aos 88 anos, o ex-goleiro do Sport e ídolo do Botafogo Haílton Corrêa de Arruda, mais conhecido como Manga, na manhã desta terça-feira (8), no Rio de Janeiro.

O pernambucano estava internado no Hospital Rio Barra, onde lutava contra um câncer de próstata.

É com enorme pesar que comunicamos o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda, nosso inesquecível ex-goleiro e ídolo Manga, aos 88 anos, no Hospital Rio Barra.



Manga foi revelado no Sport, onde jogou de 1956 a 1958. Depois disso, o ex-arqueiro foi para o Botafogo, onde permaneceu até 1968 e se tornou um dos grandes nomes da história do Alvinegro.

Nesse meio tempo, Manga defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1966. Ao longo de sua carreira, ele também tem passagens por Internacional, Grêmio, Nacional-URU e Barcelona-EQU, onde encerrou sua carreira.

Dia do goleiro em sua homenagem

No dia 26 de abril é celebrado do “Dia do Goleiro”. A data foi escolhida em homenagem a Manga, nos anos 80, e coincide com o aniversário do pernambucano.



