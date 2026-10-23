Sex, 23 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta23/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Manifestações previstas na França forçam adiamento de PSG-Lyon

Uma semana após manifestações marcadas por episódios de violência, as forças de segurança estarão mobilizadas neste sábado para um segundo protesto

Reportar Erro
Manifestantes marcham durante uma demonstração de estudantes do ensino médio exigindo a substituição de professores ausentes e melhores condições de aprendizagem, em Bordéus, sudoeste da França, em 15 de outubro de 2026Manifestantes marcham durante uma demonstração de estudantes do ensino médio exigindo a substituição de professores ausentes e melhores condições de aprendizagem, em Bordéus, sudoeste da França, em 15 de outubro de 2026 - Foto: Christophe Archambault/AFP

Dois jogos adiados em um dia, incluindo PSG-Lyon, e outros dois remarcados para algumas horas mais tarde: as manifestações programadas para este sábado (24) na França obrigaram o futebol francês a alterar sua programação, a pedido das prefeituras de polícia.

Uma semana após manifestações marcadas por episódios de violência, as forças de segurança estarão mobilizadas neste sábado para um segundo protesto, e várias prefeituras solicitaram à Liga de Futebol Profissional (LFP) a alteração das partidas previstas para esse dia.

O ministro do Interior, Laurent Núñez, anunciou nesta sexta-feira que cerca de 70.000 agentes das forças de segurança serão mobilizados por todo o país neste fim de semana.

Vários museus de Paris, incluindo o Louvre, já anunciaram que fecharão suas portas na segunda-feira.

"A LFP toma ciência da determinação da Prefeitura de Polícia que proíbe a realização da partida entre Paris Saint-Germain e Olympique de Lyon (...) e decide, em conjunto com a Ligue 1, adiar o jogo para segunda-feira", às 16h30 (horário de Brasília), informou a LFP em um comunicado.

O PSG, segundo colocado na Ligue 1 — empatado em 14 pontos com o líder Lyon —, disputará a partida em seu estádio, o Parque dos Príncipes, simultaneamente à cerimônia da Bola de Ouro, para a qual vários de seus jogadores, como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia e Fabián Ruiz, estão indicados.

Essa cerimônia terá início às 15h30 (horário de Brasília) em Londres.

Trata-se da quarta partida reagendada para este fim de semana, considerando a Ligue 1 e a Ligue 2, as duas principais divisões do futebol francês.

Leia também

• França convoca 70 mil agentes para protestos sociais de sábado (24)

• Bolsas da Europa recuam com balanços, PMIs mistos, petróleo em alta e tensão na França

• Quais os riscos do vírus Shamonda, que infectou um ser humano pela primeira vez na França

Mais mudanças podem ocorrer
Antes desta decisão, a partida entre Toulouse e Troyes, pela Ligue 1, havia sido adiada de sábado para domingo.

Outro jogo da Ligue 2 previsto para sábado, entre Montpellier e Estrela Vermelha, foi adiado de sábado para segunda-feira, enquanto o início de Saint-Etienne-Nantes, também da segunda divisão, foi adiado no sábado das 19h00 GMT para as 19h45 GMT (das 16h para as 16h45 de Brasília).

Nas próximas horas, mais alterações poderão ser anunciadas: o duelo entre Olympique de Marselha e Le Havre, previsto para domingo às 16h15 GMT (13h15 de Brasília), pode ser adiado em algumas horas para ocupar o horário noturno, normalmente reservado ao grande confronto do fim de semana na Ligue 1.

Para domingo, está programado em Paris outro grande evento esportivo: uma partida da NFL — realizada fora dos Estados Unidos — entre New Orleans e Pittsburgh, marcada para as 12h30 GMT (9h30 de Brasília) no Stade de France, ao norte da capital.

Trata-se do primeiro jogo da principal liga de futebol americano na França e representa um passo estratégico na busca da NFL por diversificar seu público ao redor do mundo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter