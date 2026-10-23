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Futebol Manifestações previstas na França forçam adiamento de PSG-Lyon Uma semana após manifestações marcadas por episódios de violência, as forças de segurança estarão mobilizadas neste sábado para um segundo protesto

Dois jogos adiados em um dia, incluindo PSG-Lyon, e outros dois remarcados para algumas horas mais tarde: as manifestações programadas para este sábado (24) na França obrigaram o futebol francês a alterar sua programação, a pedido das prefeituras de polícia.

Uma semana após manifestações marcadas por episódios de violência, as forças de segurança estarão mobilizadas neste sábado para um segundo protesto, e várias prefeituras solicitaram à Liga de Futebol Profissional (LFP) a alteração das partidas previstas para esse dia.

O ministro do Interior, Laurent Núñez, anunciou nesta sexta-feira que cerca de 70.000 agentes das forças de segurança serão mobilizados por todo o país neste fim de semana.

Vários museus de Paris, incluindo o Louvre, já anunciaram que fecharão suas portas na segunda-feira.

"A LFP toma ciência da determinação da Prefeitura de Polícia que proíbe a realização da partida entre Paris Saint-Germain e Olympique de Lyon (...) e decide, em conjunto com a Ligue 1, adiar o jogo para segunda-feira", às 16h30 (horário de Brasília), informou a LFP em um comunicado.

O PSG, segundo colocado na Ligue 1 — empatado em 14 pontos com o líder Lyon —, disputará a partida em seu estádio, o Parque dos Príncipes, simultaneamente à cerimônia da Bola de Ouro, para a qual vários de seus jogadores, como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia e Fabián Ruiz, estão indicados.

Essa cerimônia terá início às 15h30 (horário de Brasília) em Londres.

Trata-se da quarta partida reagendada para este fim de semana, considerando a Ligue 1 e a Ligue 2, as duas principais divisões do futebol francês.

Mais mudanças podem ocorrer

Antes desta decisão, a partida entre Toulouse e Troyes, pela Ligue 1, havia sido adiada de sábado para domingo.

Outro jogo da Ligue 2 previsto para sábado, entre Montpellier e Estrela Vermelha, foi adiado de sábado para segunda-feira, enquanto o início de Saint-Etienne-Nantes, também da segunda divisão, foi adiado no sábado das 19h00 GMT para as 19h45 GMT (das 16h para as 16h45 de Brasília).

Nas próximas horas, mais alterações poderão ser anunciadas: o duelo entre Olympique de Marselha e Le Havre, previsto para domingo às 16h15 GMT (13h15 de Brasília), pode ser adiado em algumas horas para ocupar o horário noturno, normalmente reservado ao grande confronto do fim de semana na Ligue 1.

Para domingo, está programado em Paris outro grande evento esportivo: uma partida da NFL — realizada fora dos Estados Unidos — entre New Orleans e Pittsburgh, marcada para as 12h30 GMT (9h30 de Brasília) no Stade de France, ao norte da capital.

Trata-se do primeiro jogo da principal liga de futebol americano na França e representa um passo estratégico na busca da NFL por diversificar seu público ao redor do mundo.

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