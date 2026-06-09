Copa do Mundo
Milhares de manifestantes fecham avenida que dá acesso a estádio da Copa no México (AFP)
O protesto é protagonizado por dissidência do sindicato dos professores
Milhares de manifestantes bloquearam uma avenida que leva ao Estádio Azteca, na Cidade do México, nesta terça-feira (9), em mais um dia de protestos a apenas 48 horas do início da Copa do Mundo de 2026, segundo observou um jornalista da AFP.
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O protesto foi organizado por um grupo dissidente do sindicato de professores, a CNTE, que vem liderando manifestações caóticas na capital mexicana desde a semana passada.
Mais cedo, a presidente Claudia Sheinbaum classificou as ações do sindicato como uma "provocação".