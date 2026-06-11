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Copa do Mundo Manifestantes fazem protestos no entorno do estádio Azteca antes da abertura da Copa Palco do jogo de abertura da Copa do Mundo recebe manifestantes que pedem empenho na busca por familiares desaparecidos

Palco do jogo de abertura da Copa do Mundo, o estádio Azteca está com o seu entorno tomado por manifestantes nesta quinta-feira, na Cidade do México.

A fim de aproveitar a visibilidade que o torneio alcança, um grupo de manifestantes quer pedir mais empenho na busca por familiares desaparecidos.



Uma campanha denominada "Vamos iluminar a busca" reúne familiares e organizações de pelo menos dez estados mexicanos que enfrentam uma onda de desaparecimento de pessoas, segundo a imprensa do País. A ideia do movimento é dar mais agilidade para o combate ao problema.

Centenas de pessoas ocupam a área gerando um clima de tensão. A maioria dos manifestantes era formada por parentes ou familiares Um grupo colocou flores coloridas formando uma cruz na calçada. Outros entoaram palavras de ordem, mas não houve tumulto segundo jornais locais.



A polícia estabeleceu um perímetro de segurança ao redor do estádio antes da chegada dos ativistas e informou que atos pacíficos serão permitidas, mas que apenas torcedores com ingressos poderão acessar o local.

Policiais cercam o estádio Azteca, na Cidade do México, que recebe a abertura da Copa do Mundo de 2026. Foto: Yuri Cortez/AFP

Um outro protesto está programado para acontecer também na região. Professores pedem aumentos salariais de até 100%. Os sindicatos da categoria querem aproveitar os holofotes da disputa da Copa do Mundo para pressionar o governo nestas reivindicações.



Segundo a imprensa local, a Coordenação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE) irá nesta quinta ao estádio da Cidade do México para um pronunciamento. Cerca de seis mil professores deverão estar presentes ao protesto.

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