A- A+

futebol Manifesto "Proibir não é proteger" estará em jogos da 29ª rodada do Brasileirão Assinado por ANJL e IBJR ao lado das operadoras licenciadas do Brasil, documento defende que a proibição não acaba com as apostas no país, mas com a proteção de quem aposta

Nos jogos da nona rodada do Brasileirão, empresas ligadas à Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) e ao Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) decidiram ceder os espaços publicitários nas placas ao redor do campo para a campanha “Proibir não é proteger”, defendendo que a proibição das casas de apostas esportivas não acaba com a prática no país, mas com a proteção dos apostadores.

Por meio do site www.apostoquevocenaosabia.com, as empresas ligadas ao rumo citam seis proteções que o mercado regulado garante a quem aposta: reconhecimento facial para abrir conta e sacar; pagamento de impostos com destino às políticas públicas definido em lei; restrições à publicidade; limites de jogo responsável e autoexclusão; bloqueios de acesso de menores de idade e uso do cartão de crédito; monitoramento contra manipulação de resultados; prevenção à lavagem de dinheiro.

Entre os dados reunidos, está o repasse de R$ 4,53 bilhões em 2025 para áreas definidas em lei, como esporte, segurança pública, educação e saúde. O conteúdo é todo referenciado, com leis, portarias e estudos listados na seção de fontes.

O documento também alerta para o avanço do mercado clandestino, explorado pelo crime organizado para aplicar golpes digitais contra a população mais vulnerável. “ANJL e IBJR reforçam sua preocupação com o endividamento das famílias e com o jogo problemático. Para as entidades, quem tem as melhores condições de enfrentar o problema é um mercado altamente regulado. Por isso, se colocam à disposição para discutir limites de depósito e de tempo, regras mais rígidas de publicidade, cuidado com a saúde mental e mais rigor no combate aos sites ilegais, medidas que não podem ser exigidas de quem opera na clandestinidade”.

Veja também