Manipulação de aposta: Confira quais jogadores foram afastados pelos clubes brasileiros

O Cruzeiro afastou preventivamente o atleta Richard das atividades com o time profissional. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (10), em um comunicado nas redes sociais. O atleta ainda não é investigado pelo Ministério Público de Goiás na Operação Penalidade Máxima, mas apareceu em conversas com apostadores. Confira outros jogadores que foram afastados:

“O Cruzeiro comunica que o atleta Richard está afastado preventivamente das atividades da equipe de futebol profissional”, diz a nota do clube mineiro.

Richard é ex-jogador do Ceará e chegou ao Cruzeiro nesta temporada. Seu único gol foi marcado na classificação da Raposa contra o Náutico, na Copa do Brasil. A partida suspeita foi entre Ceará x Cuiabá, em outubro do ano passado.

Eduardo Bauermann

O primeiro jogador afastado foi o zagueiro Eduardo Bauermann. O Peixe emitiu uma nota na última terça-feira (9) afirmando que "não tolera desvios de conduta e de ética". O zagueiro é investigado pelo MP-GO e teve conversas com um apostador reveladas.

O atleta teria recebido R$ 50 mil para tomar um cartão amarelo contra o Avaí. Ele também foi aliciado para ser expulso contra o Botafogo. Em nenhum dos jogos o zagueiro cumpriu o acordo.

Vitor Mendes

O segundo clube a afastar jogador foi o Fluminense. Na madrugada desta quarta-feira (10), o Flu comunicou a retirada do zagueiro Vitor Mendes das atividades. "O Fluminense FC informa que o atleta Vitor Mendes está afastado preventivamente das atividades do clube", diz o comunicado.

O zagueiro atuava no Juventude na temporada passada. Sua partida suspeita foi contra o Fortaleza, na Série A de 2022.

Jogadores em Pernambuco

Até o momento, a Operação Penalidade Máxima não investiga nenhum jogador que estava vestindo a camisa de um clube pernambucano na temporada passada. Paulo Miranda (Náutico) e Igor Cariús (Sport) foram denunciados pelo MP-GO.

Paulo Miranda foi afastado pelo Náutico e teve sua saída encaminhada após busca e apreensão em sua casa no Paiva. Porém, a rescisão ainda não foi oficializada.

Igor Cariús continua com o elenco principal do Sport. O lateral-esquerdo foi titular no último domingo (7) contra o Guarani e deve estar entre os onze iniciais nesta quarta (10), diante do Tombense.

A defesa do jogador rubro-negro classificou a denúncia como "superficial" e pediu o arquivamento. O Sport se posicionou quando teve a primeira divulgação da investigação, no mês passado, mas não fará um novo pronunciamento sobre o caso.



