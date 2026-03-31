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APOSTAS Manipulação de jogos diminui em número, mas se torna mais sofisticada e difícil de detectar; entenda Relatório da Sportradar indica 1.116 partidas suspeitas em 2025 e destaca avanço das apostas ao vivo

Apesar de uma leve queda no número de casos, a manipulação de resultados segue como uma ameaça relevante no esporte mundial — e cada vez mais sofisticada. Em 2025, foram registradas 1.116 partidas suspeitas em 94 países e 12 modalidades, segundo relatório da Sportradar. O volume representa menos de 0,5% dos mais de um milhão de eventos monitorados, mas especialistas alertam que o problema está longe de desaparecer — apenas mudou de forma.

Tradicionalmente associada a derrotas deliberadas, a fraude hoje se concentra em detalhes quase imperceptíveis, como a marcação de um escanteio ou uma falta em momentos específicos do jogo. Esse tipo de manipulação, ligada sobretudo às apostas ao vivo — responsáveis por 77% dos casos —, é mais difícil de detectar e exige menos pessoas envolvidas. A tendência revela um cenário em que a fraude se adapta aos mecanismos de controle e busca novas brechas no sistema.

O futebol ainda lidera em número de ocorrências, com 618 partidas suspeitas, mas já não domina o problema como antes. Outras modalidades, como basquete, tênis e até tênis de mesa, ganharam espaço no mapa da fraude. Ao mesmo tempo, há uma redistribuição geográfica: Europa e América do Sul registram queda, enquanto Ásia e África aparecem em crescimento — reflexo de redes que migram para mercados com menor fiscalização.

Diante desse cenário, a tecnologia passou a ser peça central no combate à manipulação. Sistemas baseados em inteligência artificial ampliaram a capacidade de detecção de padrões suspeitos, com aumento significativo de casos identificados entre 2024 e 2025. Ainda assim, especialistas ressaltam que o fator humano segue essencial para interpretar contextos e validar indícios.

Com mais sanções e programas de educação — que já atingiram dezenas de milhares de pessoas —, entidades como a FIFA tentam conter o avanço do problema. Mas o diagnóstico é claro: a manipulação não está diminuindo, está evoluindo. E o principal desafio do esporte global passa a ser antecipar as próximas formas dessa fraude cada vez mais invisível.

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