manipulação Manipulação de jogos, namoro com Nicole Bahls e filho de prefeito: quem é Victor Ramos Zagueiro da Chapecoense é um dos alvos de operação contra esquema de manipulação de resultados de jogos de futebol

Um dos investigados em operação contra a manipulação de resultados de jogos de futebol, o zagueiro Victor Ramos, da Chapecoense, é tão conhecido pelo que faz em campo quanto por sua vida fora dos gramados. O atleta tem fama de galã, já namorou a ex-Panicat Nicole Bahls e é filho do ex-prefeito do município de Rodelas, situado no interior da Bahia.

O nome de Victor Ramos como alvo da Operação Penalidade Máxima II, deflagrada nesta terça-feira (18) pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), foi confirmado pelo ge. Em nota, o clube afirmou que "reforça o seu apoio e, principalmente, a confiança na integridade profissional do atleta".

A Chapecoense declarou ainda "posicionamento totalmente contrário a qualquer tipo de situação que envolva a manipulação de resultados de jogos". O clube acrescentou que esta prática é antidesportiva e fere "os valores éticos e morais da modalidade". A equipe de Chapecó também ressaltou que colabora com as investigações.

Antes conhecido como 'Rei da Balada', Victor Ramos teve um relacionamento com a ex-Panicat Nicole Bahls, entre 2011 e 2012. Na época sua imagem era veiculada com frequência em sites de fofoca, uma vez que era visto com a modelo em festas na noite carioca. Ele jogava pelo Vasco naquela altura.

