copa do mundo Mano Menezes acerta com a seleção do Peru, diz jornal Treinador terá sua segunda experiência no comando de uma seleção nacional

O técnico brasileiro Mano Menezes está prestes a assumir o comando da seleção do Peru. Aos 63 anos, ele chegou a um acordo com a Federação Peruana de Futebol e deve ser anunciado oficialmente nesta quinta-feira, pouco menos de dois meses após deixar o Grêmio.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Enrique de la Rosa e confirmada pelo jornal peruano Líbero. Mano chega para liderar um novo projeto no futebol peruano, com foco no ciclo que culmina na Copa do Mundo de 2030.

A aposta da federação recai sobre a experiência do treinador para reorganizar a equipe após uma campanha frustrante nas Eliminatórias para a Copa de 2026. O Peru terminou a disputa na nona colocação, na vice-lanterna, oito pontos atrás da Bolívia, que ficou com a vaga na repescagem.





O desempenho ruim refletiu a instabilidade no comando técnico ao longo do ciclo. A seleção passou por Juan Reynoso, Jorge Fossati e, por fim, Óscar Ibañez, efetivado em fevereiro de 2025, mas sem conseguir reverter o cenário negativo.

Mano Menezes substituirá justamente Ibañez, demitido em setembro de 2025, e terá sua segunda experiência à frente de uma seleção nacional. A primeira foi no comando da Seleção Brasileira, entre 2010 e 2012, período marcado por um processo de renovação e pela conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

Antes do acerto com o Peru, Mano estava livre no mercado desde sua saída do Grêmio. No futebol brasileiro, seus trabalhos mais recentes incluem passagens por Fluminense, Corinthians e Internacional, além do próprio clube gaúcho.

