Manuel Neuer acerta renovação com o Bayern de Munique até 2027, diz jornal
Novo vínculo prevê redução salarial para o veterano alemão, que recebe cerca de 20 milhões de euros por ano
O Bayern de Munique está próximo de confirmar a permanência de um de seus maiores ídolos. Segundo informações da Sky Sport, Manuel Neuer chegou a um acordo total com o clube alemão para renovar seu contrato até 2027.
A assinatura oficial do novo vínculo deve acontecer antes da última partida do Bayern em casa nesta temporada, marcada para sábado, diante do Colônia.
O novo acordo prevê redução salarial para o goleiro de 40 anos. Atualmente, Neuer recebe cerca de 20 milhões de euros brutos por temporada.
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Antes do duelo de volta da Liga dos Campeões da UEFA contra o Real Madrid, o goleiro já havia sinalizado que a definição sobre seu futuro estava próxima.
— Não creio que vá demorar muito até tomar coragem e decidir. E depois, claro, haverá conversas com o clube — afirmou o alemão na ocasião.
Neuer chegou ao Bayern na temporada 2011/12, após deixar o Schalke 04. Desde então, se tornou um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube e referência mundial na posição.