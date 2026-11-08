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LESÃO Manuel Neuer sofre ruptura parcial de um tendão no pé direito Segundo a imprensa alemã, Neuer ficará longe dos gramados pelo menos até a pausa de inverno, entre o final de dezembro e o início de janeiro

O veterano goleiro e capitão do Bayern de Munique, Manuel Neuer, sofreu uma ruptura parcial de um tendão do pé direito, anunciou o clube bávaro neste domingo (8).

Com 40 anos e 225 dias, Neuer se tornou o jogador mais velho a defender o Bayern em um jogo do Campeonato Alemão na vitória da equipe sobre o Mainz por 2 a 1, no sábado.

No entanto, ele teve que ser substituído no final do primeiro tempo depois de sentir o pé direito.

Exames realizados em Munique revelaram uma "ruptura parcial de um tendão do pé direito", lesão que deixará o experiente goleiro "afastado por enquanto", limitou-se a informar o Bayern, sem dar um prazo de recuperação.

Segundo a imprensa alemã, Neuer ficará longe dos gramados pelo menos até a pausa de inverno, entre o final de dezembro e o início de janeiro.

Até lá, o Bayern tem nove jogos em seu calendário: cinco do Campeonato Alemão, dois da Liga dos Campeões e um da Copa da Alemanha.

Aos 40 anos, Neuer renovou seu contrato em meados de maio por mais uma temporada.

Na partida fora de casa contra o Augsburg (2 a 2), no dia 10 de outubro, ele já havia sentido dores no pé direito. Desde então, fez apenas dois jogos da Champions, contra Arsenal (2 a 2) e Atlético de Madrid (vitória por 2 a 0), além do primeiro tempo contra o Mainz.

Seu substituto será Jonas Urbig (23 anos), contratado em janeiro de 2025 com a missão de assumir o gol do Bayern quando o capitão se aposentar.

"É muito provável que eu pare", reconheceu Neuer em julho, sobre encerrar a carreira ao final da temporada 2026/2027.

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