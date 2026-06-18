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Copa do Mundo Manzambi sai do banco, faz dois gols, e Suíça vence a Bósnia para desencantar na Copa do Mundo Com grandes exibições no final do jogo, a Suíça venceu por 4 a 1 e assumiu a liderança do Grupo B

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A experiência de Edin Dzeko e a juventude de Johan Manzambi protagonizaram o duelo entre Bósnia e Suíça nesta quinta-feira, em Los Angeles, pela segunda rodada da Copa do Mundo. Aos 40 anos, o atacante bósnio fez sua estreia no torneio e tentou liderar sua seleção rumo a um resultado importante. Do outro lado, coube ao atacante suíço de 20 anos, que saiu do banco de reservas, mudar a história da partida.

Com dois gols de Manzambi, além de grande exibição de Ruben Vargas, também reserva, a Suíça venceu por 4 a 1 e assumiu a liderança do Grupo B.

Grupo B: como fica?

Suíça assume a liderança com quatro pontos, deixando a Bósnia com um. Canadá e Catar ainda se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h, em Vancouver.

Agenda da Suíça e da Bósnia na Copa

As duas equipes voltam a campo para o último compromisso desta fase de classificação no dia 24 de junho, próxima quarta-feira, às 16h (horário de Brasília). A Suíça enfrenta o Canadá, em Vancouver, enquanto a Bósnia desafia o Catar, em Seattle.

Como foi o jogo

A presença de Dzeko era a principal novidade da Bósnia. Recuperado e atuando com uma proteção no braço, o veterano foi escalado por Sergej Barbarez para tentar manter viva a seleção que surpreendeu a Itália na repescagem europeia. Durante boa parte da partida, porém, o atacante viu a Suíça controlar as ações.

Os suíços dominaram a posse de bola desde o início e chegaram a registrar cerca de 75% de controle no primeiro tempo. Apesar da superioridade, encontraram dificuldades para furar a marcação bósnia. A melhor oportunidade surgiu logo aos nove minutos, quando Ndoye recebeu passe de Xhaka e finalizou cruzado para fora. Depois disso, a equipe passou a apostar em chutes de média distância, sem criar grande perigo.

Fechada atrás, a Bósnia resistiu e ainda conseguiu ameaçar nos minutos finais da etapa inicial. Memic arriscou de longe e obrigou Kobel a trabalhar. Pouco depois, Dzeko tentou concluir, mas foi bloqueado pela defesa adversária.

O cenário mudou após o intervalo. A Bósnia passou a se arriscar mais no ataque e ofereceu espaços que a Suíça não havia encontrado no primeiro tempo. Ndoye chegou a exigir grande defesa de Vasilj em uma bela bicicleta após passe de Xhaka, mas o lance foi anulado por impedimento.

Dzeko deixou o gramado aos 17 minutos do segundo tempo sob aplausos. Pouco depois, Murat Yakin promoveu mudanças que alteraram completamente o rumo da partida. Manzambi e Vargas entraram e participaram diretamente de três dos quatro gols suíços.

Aos 28, Vargas tentou duas vezes colocar a bola na área. Após corte errado da defesa bósnia, Manzambi aproveitou a sobra e abriu o placar. A situação da Bósnia ficou ainda mais complicada aos 34, quando Muharemovic foi expulso após falta em Embolo.

Com um jogador a mais, a Suíça ampliou aos 38 minutos. Embolo encontrou Vargas livre dentro da área e o atacante finalizou rasteiro para marcar. Aos 45, Vargas voltou a aparecer ao cruzar para Manzambi fazer seu segundo gol na partida.

O fim do confronto ainda reservou emoção. Mahmic descontou para a Bósnia aos 48 com um chute forte de primeira. Mas, já aos 50, Memic derrubou Sow dentro da área e cometeu pênalti. Xhaka cobrou com categoria para fechar o placar em 4 a 1.

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