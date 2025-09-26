A- A+

FUTEBOL AMERICANO Maracanã receberá jogo da NFL na temporada de 2026 Acordo firmado entre a liga de futebol americano e o Rio de Janeiro será de pelo menos três jogos na cidade nos próximos cinco anos

O Maracanã será palco de um jogo da NFL em 2026. A liga de futebol americano firmou um acordo com o Rio de Janeiro para realizar, no mínimo, três partidas de temporada regular na cidade nos próximos cinco anos. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira.

Nos últimos dois anos, a NFL realizou em São Paulo suas primeiras partidas na história na América Latina: Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, em 2024, e Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, no último dia 5. Agora, o Maracanã receberá um jogo pela primeira vez.

Ambos os eventos tiveram público superior a 47 mil pessoas. Segundo números da liga, o Brasil é o segundo maior mercado consumidor do futebol americano fora dos Estados Unidos, com 36 milhões de fãs, atrás apenas do México.

— Aproveitando o sucesso dos jogos em São Paulo, não poderíamos estar mais empolgados em jogar em uma das cidades mais icônicas do mundo, o Rio de Janeiro — celebrou o comissário da NFL, Roger Goodell. — Estamos ansiosos para trabalhar próximos aos nossos parceiros municipais e estaduais no Rio, no histórico Maracanã, aprofundando nossos laços com dezenas de milhões de fãs no Brasil e em toda América do Sul.

A possibilidade de a NFL desembarcar no Brasil já era conhecida desde o início, quando o prefeito Eduardo Paes enviou uma comitiva aos EUA para discutir a possibilidade. Dirigentes da liga também já comentavam sobre o acordo que foi anunciado hoje.

— A parceria em múltiplos anos da NFL com o Rio é o casamento perfeito. Será um evento histórico com jogos da NFL no calendário oficial da cidade. Estou entusiasmado para ver uma partida de futebol americano no Maracanã, o templo mais icônico do futebol mundial — afirmou Paes.

Ao longo da história da NFL, 56 jogos de temporada regular já foram disputados internacionalmente, com Frankfurt, Londres, Cidade do México, Munique, São Paulo e Toronto entre as sedes até o momento. Como parte dos Jogos Internacionais de 2025, Dublin, Berlim e Madri também receberão partidas nas próximas semanas, além da capital do Reino Unido. Já em 2026, Melbourne, na Austrália, também sediará um jogo da NFL pela primeira vez, no que será o marco de inaugural da liga na Oceania.

