Maracanã vai se tornar terceiro estádio na história a receber finais de Copa masculina e feminina

A escolha do Brasil, na manhã desta sexta-feira (17), como sede da Copa do Mundo feminina de 2027 é inédita por uma série de fatores. Além de ser a primeira edição da história na América do Sul, o Maracanã se juntará a dois estádios que receberam finais da competição tanto na categoria feminina quanto masculina.

Maracanã (Brasil)

O templo do futebol mundial tem duas decisões do torneio masculino na bagagem. A primeira vez traz más lembranças ao povo brasileiro no episódio que ficou conhecido como "Maracanazo". Na ocasião, o Uruguai foi campeão do mundo em 1950, no recém-inaugurado estádio, após vencer de virada a seleção brasileira. Enquanto no século XXI, a Alemanha, que vinha do fatídico "7 a 1" em cima do Brasil, ganhou por 1 a 0 na prorrogação da Argentina, em 2014.

Råsunda (Suécia)

Quem também está neste seleto grupo é o Estádio Råsunda, que era localizado em Estocolmo, capital da Suécia, antes de ser demolido para virar uma área residencial. Ele foi palco do primeiro título mundial da amarelinha, em 1958, na final contra os próprios donos da casa. A seleção masculina plicou uma goleada de 5 a 2 nos suecos. Com um intervalo de 37 anos, o país recebeu a decisão feminina de 1995, com a vitória da Noruega sobre a Alemanha.

Rose Bowl, Pasadina (EUA)

Outra seleção extremamente respeitada no feminino é a americana, que é tetracampeã mundial. Um desses títulos foi justamente no Rose Bowl, em Los Angeles, na Califórnia, quando bateu a China nos penâltis, em 1999. Cinco anos antes, o Brasil também levaria a melhor nas penalidades contra a Itália, na Copa de 1994, ao conquistar o torneio pela quarta vez.

Sedes da Copa do Mundo feminina de 2027

Ainda não há uma data exata para a competição, que deve ocorrer no meio do ano de 2027. As cidades-sede e os estádios, porém, já estão escolhidos. Serão 10 ao todo: Maracanã (Rio de Janeiro), NeoQuímica Arena (São Paulo), Mineirão (Belo Horizonte), Mané Garrincha (Brasília), Fonte Nova (Salvador), Castelão (Fortaleza), Arena Pernambuco (Recife), Beira-Rio (Porto Alegre), Arena Pantanal (Cuiabá) e Arena da Amazônia (Manaus). Os próximos passos também serão definidos em breve.

