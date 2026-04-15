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FUTSAL

Maracanãzinho voltará a receber futsal com jogo entre Vasco e Corinthians

Confronto será válido pela Copa LNF, uma das novidades da temporada

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LNF (Copa da Liga Nacional de Futsal) será disputada no Maracanãzinho.LNF (Copa da Liga Nacional de Futsal) será disputada no Maracanãzinho. - Foto: x/divulgações

O Maracanãzinho voltará a receber paritdas de futsal em 2026. No próximo dia 25, às 18h45, o ginásio carioca será palco do duelo entre Vasco e Corinthians, clássico nacional válido pela primeira fase da Copa LNF. O vencedor do confronto em jogo único se classifica para as oitavas de final.

O torneio é uma das novidades da temporada da Liga Nacional de Futsal e coloca frente a frente equipes das "Séries A e B". O Vasco está estreando na divisão Silver, recém-criada categoria de acesso, e já viveu grandes momentos no futsal nacional, inclusive no Maracanãzinho.

Em 2000, faturou no ginásio sua maior conquista. Com um time histórico estrelado por nomes como Manoel Tobias, Índio, Schumacher e Fininho, o cruz-maltino ergueu o troféu da LNF em final contra o Atlético-MG.

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O Corinthians, por sua vez, chega para esta temporada em alta, como atual vice-campeão da LNF. O time paulista faturou o título nacional nos anos de 2016 e 2022.

"É parte da nossa estratégia da LNF voltar a ter o futsal nos principais palcos esportivos do Brasil. O Maracanãzinho protagonizou grandes momentos para o futsal brasileiro, e este retorno será histórico para todos, principalmente, para Vasco da Gama, que simbolizará o retorno do estado do Rio Janeiro à elite do futsal do país" celebra Fellipe Drommond, presidente da LNF.

Anos depois da conquista do Vasco, o Maracanãzinho recebeu a final da Copa do Mundo de Futsal da Fifa, de 2008. Falcão, Lenísio e Tiago foram os grandes nomes da seleção brasileira, que conquistou o então tetracampeonato mundial, em final decidida nos pênaltis contra a Espanha.

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