Corrida Maracatu Atômico Run: corrida do Recife homenageará o Movimento Manguebeat em 2026 Lançamento oficial da prova ocorre no dia 6 de dezembro, na Rua da Aurora, no Centro da cidade, às 17h

O Recife se prepara para sediar um evento que promete movimentar o calendário nacional de corridas de rua com a Maracatu Atômico Run, que terá ato de lançamento oficial no dia 6 de dezembro de 2025, às 17h, na Rua da Aurora, área central da cidade.



Ao lado do caranguejo gigante de metal, um dos cartões-postais do Recife e símbolo de resistência cultural, o lançamento fará uma homenagem ao Movimento Manguebeat e ao artista Chico Science.

Durante o momento, o conceito oficial, percurso, medalha e uniforme serão revelados.

A prova está marcada para 2 de agosto de 2026 para comemorar o Dia Nacional do Maracatu, celebrado em 1º de agosto, instituído pela Lei nº 15.018/2024, em homenagem ao Mestre Luís de França.

Com a expectativa de reunir mais de 3 mil corredores, em sua primeira edição, as provas de 5 km e 10 km buscam firmar o Recife como palco de grandes eventos esportivos e culturais, transmitindo que o maracatu é "identidade, força, diversidade e orgulho pernambucano", explica o organizador e empresário, Wellinton Fabrício.

A fusão "Atômica" de Esporte e Cultura - O conceito da Maracatu Atômico Run nasceu da canção eternizada por Chico Science & Nação Zumbi, traduzindo a "fusão entre tradição e inovação". Segundo Wellinton Fabrício, o evento representa a "batida ancestral do maracatu unida à energia explosiva do movimento".

A corrida, que pretende unir esporte, cultura e inclusão, ocorrerá em um percurso plano e arborizado, com largada e chegada na frente do "Caranguejo Gigante" da Rua da Aurora.

As camisas e medalhas trarão elementos dos estandartes, grupos de maracatu e batuques animarão a largada, chegada e a área do evento, transformando a prova em um verdadeiro cortejo. Uma banda que tocará Chico Science também está sendo organizada para compor o encerramento da corrida.

Lançamento e inscrições

As inscrições serão abertas, oficialmente, no ato de lançamento com lotes promocionais na plataforma TicketSports. A batida inaugural dos tambores vai simbolizar o início oficial.

O kit do corredor deve incluir camisa temática, número de peito, chip de cronometragem e a medalha personalizada para quem concluir o percurso.



Serviço

Maracatu Atômico Run

Lançamento Oficial: 6 de dezembro de 2025, às 17h

Local do Lançamento: Rua da Aurora, Recife (PE)

Data da Corrida: 2 de agosto de 2026 (domingo), às 6h

Percursos: 5 km e 10 km

Local da Corrida: Largada/Chegada na Rua da Aurora (Caranguejo Gigante)

Inscrições:

Abertura das inscrições em 6/12/2025, via Ticketsports

