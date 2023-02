Maranhão é regularizado e pode estrear pelo Santa na temporada 2023

A- A+

O nome do atacante Maranhão foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, o jogador fica à disposição para estrear pelo Santa Cruz na temporada 2023.





Maranhão, de 32 anos, chegou ao clube logo após as saídas de Dagson e Hugo Cabral. O atleta tem passagens por clubes como Chapecoense, Fluminense, Ponte Preta, CSA, Goias, Criciuma.

O próximo jogo do Santa Cruz é domingo (5), contra o Campinense, no Amigão, pela Copa do Nordeste.

