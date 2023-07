A- A+

Esportes Maranhão lamenta ausência de Pipico, mas acredita na classificação No jogo do tudo ou nada, o Santa terá cinco desfalques e um técnico recém-chegado para o confronto contra o Iguatu

O atacante Maranhão, que fez o gol de empate do Santa Cruz na última partida contra o Potiguar, pela Série D, disse em entrevista coletiva que a série de desfalques do time prejudica, mas que a equipe e os jogadores recém-promovidos da base estão confiantes para o duelo.

“O Pipico se machucou, ninguém espera se machucar. Ele vai fazer muita falta, é um cara que é de grupo, um cara que tem experiência e tem a moral no Santa, mas os moleques que vieram da base estão preparados para o jogo decisivo. Creio que o grupo que está aqui é o grupo que com fé em deus classificará o Santa.”

O Santa Cruz vive seu momento mais crítico na Série D do Campeonato Brasileiro. Com a demissão de Felipe Conceição, o novo técnico Evaristo Piza terá que operar um milagre para garantir a classificação para a segunda fase. A viagem antecipada para Sousa, no sertão da Paraíba, serve não apenas para aliviar a pressão, mas também para que Piza conheça e se familiarize com o plantel, que sofreu vários desfalques para o confronto desse domingo (23) contra o Iguatu.

Para avançar à próxima fase, o tricolor precisa vencer o duelo contra o Iguatu fora de casa, e torcer por tropeços do Pacajus e do Potiguar de Mossoró. Estarão fora de combate por lesão: Pipico, Italo Melo, Miullen e Yan Oliveira. Anderson Paulista cumpre suspensão por terceiro amarelo, totalizando cinco desfalques para o confronto mais importante do ano para o Santa Cruz.

A partida será realizada neste domingo (23), às 18h, no estádio Morenão, no Ceará. A transmissão da partida será realizada pelo serviço de streaming fsports.tv. Caso o Santa não consiga trazer a vitória, o calendário da equipe só retornará em 2024, prejudicando seriamente os cofres do clube. A pressão e protestos da torcida contra a gestão de ALN seguem ocorrendo.

Veja também

Santa Cruz Por conta das cenas de confusão no Arruda, Santa Cruz é punido com 30 dias de portões fechados