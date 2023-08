Maranhão x Retrô vai ter transmissão? Confira onde assistir ao jogo das oitavas de final da Série D

O Retrô enfrenta o Maranhão neste domingo (13), a partir das 16h, no estádio Castelão, em São Luís. O confroto é válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D.

A Fênix chegou nessa fase da competição após se classificar diante do Pacajus-CE com duas vitórias por 2 a 1. Já o Macão superou o Tuna Luso-MA nos pênaltis.

Quem passar dessa fase, ainda vai precisar superar outro mata-mata para conquistar o acesso à terceira divisão.

Prováveis escalações:

Maranhão: Moisés; Guilherme Rocha, Leone, Maicon e Gabriel Fontes; Cavi, Ronald, Vander e Jorge; Passira e Fabrício. Técnico: Zé Augusto.

Retrô: Jean; Israel, Sandoval, Guilherme Paraíba e João Victor; Jonas, Luisinho, Alencar e Radsley; Fernandinho e Giva. Técnico: Marcelo Martelotte.

Maranhão x Retrô vai ter transmissão?

O duelo entre Maranhão e Retrô terá transmissão da FSportsTV (streaming).

