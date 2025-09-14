A- A+

Série D Maranhão x Santa Cruz: saiba onde assistir e confira prováveis escalações Partida acontece neste domingo (14), às 16h, em São Luís

Após o alívio de conquistar o acesso, o Santa Cruz renovou o objetivo e agora mira a taça de campeão da Série D 2025. Neste domingo (14), a partir das 16h, no estádio do Castelão, em São Luís, o Tricolor enfrenta o Maranhão pela partida de ida da semifinal do torneio.

A vaga na Série C de 2026 foi conquistada com muita emoção após vencer o América-RN por 2x1 no placar de agregado, no último final de semana. Por outro lado, o Maranhão teve um cenário mais tranquilo, desbancando o favorito ASA pelo placar de 4x0.

Foco

Durante a semana, o técnico Marcelo Cabo e demais integrantes da delegação coral fizeram questão de afirmar que o próximo passo agora é buscar o título, inclusive o investidor da SAF, Iran Barbosa.

Dessa forma, o treinador adotou o discurso da importância de manter a mesma mobilização do acesso para o título de campeão. Para isso, afirmou que utilizará todos os jogadores que estiverem à disposição.

“Eu não vou poupar nem o Peninha (massagista do clube). A gente vai com força máxima. Não é momento de poupar nada e ninguém. Isso eu trato desde o primeiro mata-mata do Sergipe. A gente está sempre jogando uma final, não tem uma próxima. Quem estiver apto irá para o jogo”, afirmou Marcelo Cabo.

A expectativa é que o único desfalque seja do herói Wagner Balotelli, autor do gol do acesso. Logo após a conquista, o volante revelou que jogou com uma lesão de grau 2 na coxa e atuou no sacrifício.

No último treino antes da viagem, o jogador treinou em separado e não deve estar na relação. Assim, Pedro Favela e Gabriel Galhardo devem compor a cabeça de área.

Alerta

Na prévia da partida, o técnico coral fez questão de alertar sobre a força da equipe do Maranhão, principalmente, como equipe mandante. Atuando em seus domínios, o Bode de São Luís venceu seis, empatou três e perdeu apenas uma partida, na derrota para o Tocantinópolis por 3x2, ainda na primeira fase da competição.

“A gente vai pegar um jogo muito difícil, talvez o mais complicado até agora. Eles sabem usar muito bem o fator campo. O Maranhão é um time destemido. A gente precisa se preparar bastante”, refletiu.

O MAC foi um time que cresceu na hora certa. O time comandado pelo experiente Marcinho Guerreiro saiu de uma apenas quarta colocação no Grupo A2 para eliminar Tuna Luso, Central e ASA.

Muito do acesso da equipe maranhense passou pela força ofensiva. Ataque mais positivo do mata-mata, Marcelo Cabo alertou sobre o aumento de competitividade ao decorrer da competição.

“Cada vez que você vai avançando de fase, os adversários vão se qualificando mais. O Maranhão acaba de passar de fase com um 4x0 no agregado contra o ASA. No primeiro mata-mata, em casa, fez 4x0 na Tuna Luso e praticamente definiu”, relembrou.

Ficha técnica

Maranhão: Jean; Igor Nunes, Júlio Nascimento, Keven e André Radija; Dudu, Rosivan, Ryan e Rafael; Vagalume e Clessione. Técnico: Marcinho Guerreiro.

Santa Cruz: Rokenedy; Toty, Eurico, William Alves e Nathan (Rodrigues); Pedro Favela, Gabriel Galhardo e Willian Jr.; Geovany, Renato e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

Data: 14/09

Local: Estádio Castelão (São Luís/MA)

Horário: 16h

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Anderson Coelho e Miguel Cataneo (ambos SP)

VAR: Miguel Cataneo (SP)

Transmissão: TV Metrópoles



