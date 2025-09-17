Maratona é definida por photo finish pela 1ª vez na história do Mundial de Atletismo
Diferença foi mínima: apenas três centésimos de segundo, até 10 vezes mais rápido do que um piscar de olhos
O tanzaniano Alphonce Felix Simbu conquistou o ouro na primeira chegada com photo finish da história da maratona no Mundial de Atletismo. Ele superou o alemão Amanal Petros na linha de chegada, no Estádio Nacional de Tóquio.
Os dois fecharam a prova de 42,195 quilômetros com o mesmo tempo oficial de 2h09min48s. A diferença foi mínima: apenas três centésimos de segundo, até 10 vezes mais rápido do que um piscar de olhos. A definição do vencedor considerou a análise do photo finish.
O alemão aparecia na frente instantes antes de alcançar a linha, mas foi superado pelo tanzaniano no último impulso. Petros até tentou se jogar para alcançar antes a fita, mas o esforço não foi suficiente para conquistar o ouro.
Antes da prova da última segunda-feira (15), a chegada mais apertada de maratona em um mundial aconteceu em 2001, no Canadá. Na ocasião, o etíope Gezahegne Abera venceu o queniano Simon Biwott por uma margem de um segundo.
"Quando entramos no estádio, não estava certo se venceria. Não sabia quem tinha vencido. Quando vi no telão meu nome, fiquei aliviado", disse Simbu, ao celebrar o primeiro ouro da Tanzânia no Mundial.
O italiano Iliass Aouani conquistou o bronze, com longos cinco segundos a mais do que a dupla da frente.
A título de comparação, a definição da maratona foi mais apertada do que na prova mais rápida do atletismo, os 100m rasos. Nessa prova, o jamaicano Oblique Seville venceu o compatriota Kishane Tompson por uma diferença de cinco centésimo de segundo: 9s82 a 9s77.
- Alemão aparecia na frente instantes antes de alcançar a linha, mas foi superado pelo tanzaniano no último impulso | Foto: Jewel Samad/AFP
