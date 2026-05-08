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MARATONA Maratona Internacional da FMO abre inscrições com premiação de até R$ 170 mil Prova acontece no dia 17 de maio, com percurso cruzando as cidades de Olinda e Recife

A quarta edição da Maratona Internacional da FMO está com inscrições abertas para corredores interessados em disputar uma das principais provas de rua de Pernambuco. Marcada para o dia 17 de maio, a competição terá percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km, passando pela orla de Olinda, Bairro do Recife e parte da Zona Sul do Recife.



As provas terão largada e chegada na Praça Duque de Caxias, em Casa Caiada, Olinda. A maratona e a meia maratona começam às 4h30, enquanto as corridas de 5 km e 10 km estão previstas para as 5h.

O evento é o único do estado a possuir o selo Permit Ouro, certificação concedida pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) à provas que atendem critérios técnicos e organizacionais de alto nível. A chancela também permite que os atletas pontuem em rankings nacionais e utilizem os resultados para índices em competições oficiais.

Além da estrutura esportiva, a maratona terá premiação total de até R$ 170 mil, distribuída entre as categorias da competição. A expectativa da organização é reunir atletas profissionais e amadores de diferentes regiões do país, além de corredores internacionais.

As inscrições seguem abertas até o dia 14 de maio ou enquanto houver vagas disponíveis. O valor da inscrição é de R$ 100 para qualquer uma das modalidades.

Outro ponto destacado pela organização é o caráter social do evento. Toda a arrecadação financeira será destinada ao Instituto Maria, localizada no bairro da Casa Caidada, em Olinda, que oferece atendimento gratuito para crianças com Síndrome de Down. Atualmente, o espaço atende mais de 300 crianças de cerca de 60 municípios pernambucanos.

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