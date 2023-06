Maratonista pernambucano da APA é convocado para o Mundial de Budapeste

A- A+

O maratonista da Associação Petrolinense de Atletismo (APA), José Márcio Leão, foi convocado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para defender as cores do Brasil no Campeonato Mundial de Budapeste, na Hungria. A competição, que contará com a presença dos melhores corredores do mundo, acontecerá de 19 a 27 de agosto.

Natural da cidade de Brejão-PE, Márcio Leão reside e treina em Garanhuns. Após receber a notícia da convocação, o atleta comentou sobre a felicidade de poder representar o país.

"Estou muito feliz com a convocação. Fico até sem palavras, pois não é fácil para a gente, principalmente aqui do Nordeste. É muita felicidade. Só tenho que agradecer a Deus por tudo que está acontecendo em minha vida. Agradeço também a APA Petrolina por todo apoio. Se Deus quiser vou fazer uma boa preparação para chegar no Mundial bem e dar o meu máximo”, afirmou o corredor.

Esta é a segunda vez que José Márcio Leão é convocado para a disputa do Mundial. Em 2022, ele esteve no campeonato que foi realizado em Oregon, onde completou a maratona na 27ª colocação.

