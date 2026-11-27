Marc Márquez anuncia despedida da MotoGP após alcançar oitavo título mundial
A surpreendente notícia encerra uma trajetória de duas décadas no esporte
O piloto espanhol Marc Márquez movimentou o noticiário do mundo da velocidade nesta sexta-feira ao anunciar a sua aposentadoria. Ele afirmou que a temporada 2026 vai marcar a sua última participação na MotoGP e a despedida acontecerá neste fim de semana, na disputa do Grande Prêmio de Valência, na Espanha, última etapa do calendário.
A decisão foi anunciada durante o primeiro treino livre. A surpreendente notícia encerra uma trajetória de duas décadas no esporte, marcada por conquistas históricas, recordes e ainda muito títulos do atual piloto da Ducati Lenovo Team.
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O anúncio surpreendeu a todos porque ele tinha contrato com a Ducati até o fim de 2028. O acordo que definiu a vigência do vínculo tinha sido renovado em junho deste ano.
Um dos nomes mais vitoriosos da MotoGP, Márquez chega ao fim da carreira no auge. Aos 33 anos, o espanhol garantiu o oitavo título da MotoGP no último domingo, ao terminar o Grande Prêmio de Portugal na oitava colocação. Ele se igualou a Giacomo Agostini como o maior campeão da categoria e ostenta o posto de segundo maior vencedor de corridas com 80 vitórias, atrás apenas de Valentino Rossi, com 89, que lidera o ranking.
Ele também foi campeão na Moto2 na temporada 2012. Dois anos antes, ele tinha levado o título na antiga categoria 125cc.
Márquez agradeceu às pessoas que fizeram parte de sua trajetória e confirmou que a prova de Valência será sua última como piloto profissional. "Obrigado a todos que fizeram parte dessa jornada. Espero que tenham gostado tanto quanto eu. Esta será minha última corrida na MotoGP. Fizemos história", comunicou o espanhol por meio de uma mensagem de vídeo na garagem da equipe.
A trajetória do piloto na categoria começou em 2013, quando estreou pela Honda e conquistou seu primeiro título logo na temporada de estreia. Nos anos seguintes, consolidou seu domínio com outras cinco conquistas, em 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019. Ao todo, foram seis campeonatos pela fabricante japonesa antes de sua mudança para a Ducati.
A carreira, porém, também foi marcada por momentos difíceis. Em 2020, Márquez sofreu uma grave fratura no braço direito durante o GP da Espanha e passou por uma longa sequência de cirurgias e períodos de recuperação. Depois de enfrentar dificuldades para recuperar o desempenho, deixou a Honda e iniciou uma nova fase na Gresini.
A recuperação ganhou seu capítulo mais importante em 2025, quando voltou a conquistar o título mundial pela equipe oficial da Ducati. Em 2026, repetiu o feito e alcançou a oitava coroa na MotoGP, encerrando a carreira como um dos maiores nomes da história do motociclismo.
A última corrida de Márquez será disputada neste domingo, em Valência e a etapa terá um significado especial para o espanhol, que se despedirá das pistas diante dos torcedores de seu país e encerrará uma das trajetórias mais brilhantes da motovelocidade.