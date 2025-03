A- A+

MOTOGP Marc Márquez volta a brilhar e vence sprint da etapa das Américas de MotoGP e dispara na ponta O triunfo levou o piloto da Ducati aos 86 pontos e abre 19 pontos do segundo colocado na classificação

Marc Márquez continua sem limites neste início de temporada na MotoGP. Neste sábado, em uma corrida emocionante, ele voltou a sobrar na pista, chegou em primeiro em Austin, na etapa das Américas, nos Estados Unidos, e conquistou a terceira sprint do ano, se mantendo com um aproveitamento de 100% (ganhou também as duas primeiras provas até aqui).

O triunfo levou o piloto da Ducati aos 86 pontos. Ele agora abre 19 pontos do segundo colocado na classificação. Na prova, o seu irmão Álex Màrquez terminou no segundo posto com Francesco Bagnaia em terceiro, completando o pódio.

Em uma largada que contou com "sangue nos olhos" por parte dos competidores, a corrida começou de forma intensa. Francesco Bagnaia arriscou tudo e chegou a tomar a dianteira no início, mas recebeu uma resposta imediata de Marc Marquez, que aproveitou a tomada da curva para recuperar a primeira posição.

Quem também se destacou foi Fábio Quartararo. Ele saiu em 11º e logo saltou para a quarta posição, numa largada espetacular. Alex Marquez também apostou num ritmo forte, tomou o segundo posto de Bagnaia e ficou atrás do irmão que seguiu liderando a corrida sprint.

Depois de um início eletrizante, a corrida se normalizou, mas sempre com o piloto da Ducati conduzindo as ações sem ser tão incomodado. Marc Márquez obteve boa vantagem na dianteira e, no final, apenas administrou a prova para conquistar a terceira sprint em três provas realizadas.

Neste domingo, às 17h (horário de Brasília), acontece a prova da etapa das Américas em Austin pelo calendário da MotoGP. A Ducati de Marc Márquez novamente surge como a favorita a frequentar o lugar mais alto do pódio.

Confira o grid de largada para a etapa das Américas de MotoGP:

1º - Marc Marquez (ESP/Ducati), em 20min29s509

2º - Alex Marquez (ESP/Gresini), a 0s795

3º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), a 1s918

4º - Fabio Di Giannantonio (ITA/VR46), a 8s536

5º - Franco Morbidelli (ITA/VR46), a 9s685

6º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 106s676

7º - Pedro Acosta (ESP/KTM), a 12s049

8º - Luca Marini (ITA/Honda HRC), a 13s588

9º - Ai Ogura (JAP/Trackhouse), a 13s752

10º - Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia), a 14s584

11º - Fermin Aldeguer (ESP/Gresini), a 14s754

12º - Brad Binder (AFS/KTM), a 14s908

13º - Enea Batistini (KTM), a 16s009

14º - Jack Miller (AUS/Pramac), a 16s182

15º - Álex Rins (ESP/Yamaha), a 18s181

16º - Johann Zarco (FRA/HOnda), a 18s625

17º - Raul Fernandez (ESP/Trackhouse), a 21s 666

18º - Augusto Fernandez (ESP/KTM), a 29s061

19º - Somkiat Chamtra (TAI/LCR), a 33s622

20º - Lourenço Savadori (ITA/Aprilia), a 37s989

Não completaram a prova:

Joan Mir (ESP/Honda HRC)

Maverick Viñales (ESP/KTM)

