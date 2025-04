Marca negativa: Sport iguala pior início de Brasileirão na era dos pontos corridos

A- A+

Igualar marcas negativas do passado já no início da Série A do Campeonato Brasileiro era tudo que o Sport não queria em 2025. Com apenas um ponto somado em nove disputados até o momento na competição, o Leão repetiu o pior começo de Brasileirão da era dos pontos corridos (iniciada em 2003), igualando as estatísticas de 2009, 2016 e 2021. Nos três casos, apenas uma vez os pernambucanos conseguiram evitar a queda.





Alerta

Em 2009, o Sport também somou apenas um ponto após três rodadas. Na época, ocupava a 18ª posição, ao empatar em 1x1 na Ilha do Retiro, com o Barueri, e ser derrotado por Vitória (1x0) e Atlético/MG (3x2), no Barradão e Ilha, respectivamente. A recuperação sonhada não aconteceu. O Leão foi rebaixado, terminando na lanterna do Brasileirão, com 31 pontos.

A sina se repetiu em 2021. O Sport estreou empatando em 2x2 com o Internacional, no Beira-Rio. Em seguida, derrotas por 1x0 para Atlético/MG (Ilha do Retiro) e Fortaleza (Castelão). O clube ocupava o 17º lugar. Mas, no fim, caiu de divisão ao terminar em 19º, somando apenas 38 pontos.

Exceção

Em 2016, o Sport estreou perdendo para o Flamengo, por 1x0, no Raulino de Oliveira. Depois, ficou no 1x1 com o Botafogo, na Ilha do Retiro, e foi derrotado por 1x0 para o Internacional, no Beira-Rio. Os pernambucanos estavam na 17ª posição, a primeira da zona de rebaixamento. Desta vez, contudo, a equipe se recuperou, evitando a queda ao encerrar o torneio com 47 pontos, na 14ª colocação.

Neste ano, o Sport estreou empatando em 0x0 com o São Paulo, no Morumbi. Depois, vieram as derrotas por 2x1 para o Palmeiras, na Ilha do Retiro, e por 3x1 para o Vasco, em São Januário. Duelos em que os pernambucanos ficaram na bronca com a arbitragem. Para piorar, o clube está na lanterna da Série A.

"Há coisas que nós não controlamos. Eu não sou chorão, não venho aqui chorar, eu estou habituado a trabalhar e vou me agarrar ao trabalho e àquilo que fizemos de bom dentro de campo", disse o técnico do Sport, Pepa.



Jogo

O próximo jogo do Sport será quarta-feira (16), contra o RB Bragantino, na Ilha do Retiro. Os paulistas estão em 11º, com quatro pontos. O confronto mais recente entre os clubes foi no Brasileirão de 2021, com derrota dos pernambucanos por 3x0.

Veja também