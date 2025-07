A- A+

Sport Marca negativa: Sport é o único time de todas as divisões nacionais que ainda não venceu em 2025 Rubro-negro também detém a segunda pior pontuação entre as quatro divisões nacionais

Após o empate em 2 a 2 com o Santos, na Ilha do Retiro, o Sport completou mais uma rodada sem triunfos na Série A do Campeonato Brasileiro e chegou a 15 jogos sem vitória na competição.

Como se já não bastasse a péssima campanha do time até aqui, o Rubro-negro alcançou mais outra marca negativa no último fim de semana: o Sport é o único time de todas as quatro divisões nacionais do Brasil que ainda não venceu.

Até domingo (27), somente Sport, na Série A, e Penedense-AL, na Série D, ainda não tinham saído vitoriosos de seus jogos. No entanto, a equipe alagoana conseguiu seu primeiro triunfo na Quarta Divisão, quando venceu o Barcelona-BA por 1 a 0, na última rodada da fase de grupos da competição.

Segunda pior pontuação de todas as divisões

Os cinco pontos conquistados pelo Sport, até aqui, também resultaram em outra marca negativa para o Leão: a de segunda pior pontuação de todas as divisões.

O único time que tem menos pontos que o Sport, contabilizando Séries A, B, C e D, é o Humaitá-AC. A equipe do Acre encerrou sua participação na última divisão do país, no último domingo, com quatro pontos, apenas um a menos que o Rubro-negro pernambucano.

O Humaitá-AC, no entanto, finalizou sua participação na Série D com uma vitória conquistada.

Próximo compromisso

Ainda em busca da sua primeira vitória, o Sport volta a campo no próximo sábado (2), quando enfrenta o Bahia, às 16h, na Ilha do Retiro. A partida é válida pela 18ª rodada do Brasileirão.



