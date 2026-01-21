A- A+

TÊNIS Marca suíça lança relógio de luxo feito com camisas e raquetes de Djokovic por mais de R$ 740 mil Modelos representam as três superfícies do tênis e têm tiragem limitada

A fabricante suíça Hublot apresentou uma edição especial de relógios dedicada a Novak Djokovic, um dos maiores nomes da história do tênis. Batizado de Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition, o modelo é produzido a partir de partes processadas de camisas usadas pelo atleta ao longo da carreira e de raquetes com as quais ele conquistou títulos históricos.

O relógio chega ao mercado em três versões, cada uma representando uma das superfícies do tênis: piso duro, saibro e grama. O preço de cada exemplar é de 119 mil euros, o equivalente a R$ 748 mil.





A série é extremamente limitada. A versão azul, que simboliza o piso duro, foi produzida em 72 unidades. A laranja, inspirada na terra batida, tem 21 exemplares, enquanto a verde, dedicada à grama, conta com apenas oito peças. Os números correspondem exatamente ao total de vitórias de Djokovic em cada tipo de superfície ao longo da carreira.

A caixa do relógio é feita com um material patenteado pela Hublot, que incorpora fragmentos das camisas polo da Lacoste usadas por Djokovic e das raquetes da Head. Leve e resistente, o material apresenta um aspecto marmorizado e já havia sido utilizado no modelo Big Bang Unico Novak Djokovic, lançado em 2024.

O design também faz referência direta ao tênis. A placa principal tem formato de raquete, com uma rede tridimensional que remete às cordas, cada uma com apenas 0,55 milímetro de espessura. A bracelete é de couro branco, com costuras inspiradas no grip das raquetes, enquanto o interior acompanha a cor da caixa.

Na parte traseira, está gravada a inscrição “O Maior de Todos os Tempos”, em referência ao status de Djokovic no esporte. A luneta é fixada por seis parafusos de titânio em formato de bolas de tênis.

