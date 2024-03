A- A+

futebol Marcado por viradas no Brasileirão, Lúcio Flávio é eliminado no Goiano com nova reviravolta Aparecidense perdeu para o Vila Nova por 3 a 0 no segundo jogo, depois de ter vencido por 2 a 0 a primeira partida e ter a vantagem

O técnico Lúcio Flávio, agora treinador do Aparecidense, reviveu momentos semelhantes aos da temporada de 2023 quando estava no comando do Botafogo. No segundo confronto da semifinal do Campeonato Goiano, nesta quarta-feira, o time foi derrotado por 3 a 0 pelo Vila Nova, após ter vencido por 2 a 0 a primeira partida. O placar agregado de 3 a 2 classificou o adversário para a final do Estadual.

Aos 45 anos, Lúcio foi anunciado como técnico da equipe goiana em fevereiro deste ano. À frente do elenco, acumula quatro vitórias e três derrotas em sete jogos. Além disso, o time tomou 5 gols e marcou 9 vezes, e também foi eliminado da Copa do Brasil, pelo Vila Nova (1 a 0).

A virada tomada na noite de quarta-feira (27) não foi a primeira que marcou a carreira do treinador. Na última temporada, quando estava no comando do Botafogo, dois momentos semelhantes ficaram marcados.

Ambas as derrotas aconteceram por 4 a 3 e com os gols que mudariam o placar no segundo tempo. A primeira virada foi no dia 1º de novembro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras venceu, de virada, com gols de Endrick (2 vezes), Murilo e Flaco López. O resultado ganhou mais destaque porque Tiquinho Soares sofreu um pênalti quando a partida ainda estava 3 a 1, após gols de Eduardo, Tchê Tchê e Júnior Santos. Porém, ele parou na defesa de Weverton e, a partir dali, os paulistas começaram a reação.

Já na 33ª rodada do Brasileirão, contra o Grêmio, no dia 9 de novembro, Luis Suárez, em noite inspirada, marcou os três gols que, junto com o de Everton Galdino, concretizaram a derrota do Botafogo. O uruguaio reverteu o placar em menos de 20 minutos.

Na época dos embates, o time carioca era líder do campeonato e chegou a abrir 13 pontos de vantagem do segundo colocado. No entanto, diante de tropeços e troca de técnicos, que naquele ano também contou com Luís Castro, Cláudio Caçapa, Bruno Lage e Tiago Nunes, o Botafogo terminou na 5ª posição.

Lúcio Flávio foi demitido após a 34ª rodada do Brasileirão, quando empatou com o Red Bull Bragantino por 2 a 2, e ficou disponível no mercado até fechar com o Aparecidense. Ao todo, o treinador comandou apenas 18 jogos em pouco mais de 3 anos de carreira.

