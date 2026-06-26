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Futebol "Marcar primeiro e depois jogar", conta Rayan sobre orientações de Ancelotti na Seleção Atacante ganhou a vaga no time titular após lesão de Raphinha e vem se destacando no apoio defensivo

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Em fevereiro de 2025, Rayan integrou a seleção brasileira sub-20 que foi campeã sul-americana na Venezuela. Em março de 2026 foi convocado pela primeira vez por Carlo Ancelotti para o time principal. Em maio, foi chamado para a Copa do Mundo. Estreou no torneio no mês seguinte e, na quarta-feira passada, virou titular. A velocidade do jogador em campo é proporcional às mudanças que a vida dele teve em um ano. Sem planos para desacelerar. Principalmente em um dos aspectos que tem sido o diferencial dele na equipe: a marcação.

Rayan ganhou a vaga no time titular após a lesão de Raphinha. Chamou atenção de Ancelotti pelo trabalho defensivo pelo lado direito. Função tática que o fez ficar à frente de Luiz Henrique, até então nome cotado para ocupar o espaço do atacante do Barcelona.

Evolução

“A marcação começa com os homens ali na frente. Venho evoluindo na parte defensiva. Ele (Ancelotti) pede para a gente marcar primeiro e depois jogar”, disse, citando outro treinador que teve participação importante na evolução dele até chegar à Seleção.

“Fernando Diniz (ex-técnico do Vasco e atualmente no Corinthians) sempre vai ser um pai, um cara que me ajudou bastante principalmente na parte defensiva. Se deixar, ele me liga quase todo dia. É um cara que vou levar para sempre no coração”.

Aos 19 anos e 325 dias, Rayan se tornou o sexto jogador mais jovem a ser titular pelo Brasil em Copas. O mais novo desde 1970. “Estou vivendo o sonho de estar na Copa do Mundo. No aquecimento, eu fiquei olhando o estádio, relembrando os momentos que já passei. Estar jogando uma Copa como titular pela primeira vez é um sentimento de muito orgulho. Dei meu máximo nas convocações e acho que agarrei bem a oportunidade”, declarou.

Espontaneidade

Rayan deve ser titular do Brasil diante do Japão, domingo, em Houston, pela segunda fase. Mas ao ser perguntado sobre a principal ameaça dos adversários, o atacante demonstrou a espontaneidade de um jovem de 19 anos, arrancando risadas dos jornalistas presentes na entrevista coletiva.

“Rapaz…vou te falar que não sei qual o jogador mais perigoso deles. Só olhando o vídeo mesmo. Sei que o time deles é qualificado, forte e vamos trabalhar para sair com a vitória”, afirmou.

Caso avance para as oitavas de final, o Brasil pegará o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega. Os africanos terminaram em segundo no Grupo E, enquanto os europeus ficaram na vice-liderança do Grupo I.

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