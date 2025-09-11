A- A+

FUTEBOL Marcas da NFL em estádio do Corinthians geram memes e críticas durante jogo da Copa do Brasil Chargers e Chiefs se enfrentaram na Neo Química Arena na última sexta-feira, mas pinturas seguem aparecendo no gramado

Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentaram no gramado da Neo Química Arena na última sexta-feira, mas as marcas do jogo da NFL continuam marcando presença no estádio do Corinthians.



Nesta noite, durante o encontro entre o time paulista e o Athletico-PR, pelo jogo de volta da quartas de final da Copa do Brasil, as pinturas remanescentes repercutiram bastante nas redes sociais.





Marcas da NFL em gramado da Neo Química Arena em jogo do Corinthians — Foto: Reprodução

Os pontos mais perceptíveis são o logo da NFL no círculo central do gramado, as linhas laterais do campo de futebol americano evidenciando uma largura bem diferente, e as marcas das endzones —zonas nas extremidades nas quais as equipes da bola oval marcam touchdowns.





Marcas da NFL em gramado da Neo Química Arena em jogo do Corinthians — Foto: Reprodução

Estas áreas brancas estão em tonalidades pretas nesta noite, confundido com as marcas do jogo de futebol. Além disso, é possível ver as marcações de jardas e os logos de Chiefs e Chargers.





Esta situação inusitada não passou desapercebidas nas redes, e torcedores nas redes sociais se dividiram entre críticas e zoações.

Veja memes e críticas:

gramado diferente hoje pic.twitter.com/ICckQRicwX — Corinthians de Terno (@SccpDeTerno) September 11, 2025

o campo da NeoQuimica Arena manchado por conta do jogo da NFL — beatriz (@suckerfordemi) September 11, 2025

O Corinthians precisa entrar na end zone. Fica só tocando bola na linha de 30 jardas. Ou avançar até a linha de 20 jardas para tentar um field goal. — Luiz Urbano (@UrbanoXX) September 11, 2025

Veja também