Apresentadora pernambucana, Marcela Rafael estrela campanha do mês das mulheres na ESPN

No mês em que se celebra os 50 anos do Dia Internacional da Mulher, a ESPN lançou uma campanha especial para promover o elenco feminino, que além de atuar nos programas diários também comentam e narram os principais torneios do catálogo do canal, que inclui a Libertadores, Premier League e a NBA, entre outros.





Em depoimento à Folha de Pernambuco, a jornalista pernambucana Marcela Rafael comentou sobre a carreira e o momento atual do jornalismo esportivo em relação à inclusão de profissionais femininas.

“Hoje é tudo completamente diferente. E eu sempre soube que assim seria. Mas não tão rápido. Hoje tudo é muito mais natural. Comentar, apresentar, reportar, narrar... Temos mulheres no jornalismo esportivo em todas as redações. E para quem sempre foi uma imensa minoria, ver essa mudança me dá forças. E me dá muita alegria também porque confirma o que eu sempre soube que aconteceria. Mulheres sem medo de fazer o que amam. Mulheres olhando outras mulheres e se inspirando. Mulheres que achavam que não eram capazes, mas vendo outras que fizeram na frente, passam a acreditar. E cabe muito mais, seguiremos crescendo”.

A jornalista também contou os desafios ao sair de Pernambuco e se mudar para São Paulo. “Deixar meu estado, minha cidade, minhas raízes foi e sempre será um capítulo de superação na minha vida. Não era o que eu planejava, mas foi algo natural. Mas chegar em São Paulo, apesar de ser muito diferente do Recife, me deu um alívio. São Paulo é uma cidade de todos. Uma cidade que te ajuda na adaptação porque muitos que estão ao teu lado também não são daqui. Juntar tantas culturas diferentes te ajuda a se encaixar sendo quem você é. E no fim das contas tudo foi facilitado porque eu fui muito bem recebida. Porém, a saudade da minha família e dos meus amigos sempre estará presente”, pontuou.

A campanha da ESPN para o Mês da Mulher também destaca os principais nomes da emissora, como Luciana Mariano, a primeira narradora da televisão brasileira e radialista que recebeu o título de Cidadã de Pernambuco por suas contribuições com narrações do Campeonato Estadual de 1999 pela TV Pernambuco. A lista ainda inclui as apresentadoras Natasha David, Gláucia Santiago, Mariana Spinelli e especialistas em futebol, tênis, basquete, tênis de mesa, vôlei, automobilismo e outras modalidades.

