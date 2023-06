A- A+

Futebol Marcelo Ajul desiste do pedido de rescisão contratual com o Sport na Justiça Zagueiro foi reintegrado ao elenco rubro-negro e está treinando nas divisões de base

O zagueiro do Sport, Marcelo Ajul, desistiu do pedido de rescisão contratual indireta com o clube, após ter entrado na Justiça em março, alegando falta de pagamento de FGTS. A decisão foi homologada nesta terça (13), na Justiça do Trabalho, assinada pelo juiz substituto Danilo Cavalcanti de Oliveira.





No documento, foi informado que as custas processuais para o zagueiro, que seriam de R$ 4.232,40, foram dispensadas, concedendo assistência judiciária gratuita ao jogador. Ajul está trabalhando normalmente com o elenco sub-20 do Sport.

