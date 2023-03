A- A+

Rescisão Formado na base, Marcelo Ajul pede rescisão indireta com o Sport alegando atraso de FGTS e salário O valor total da ação, juntando os atrasos mais o pagamentos até o fim do contrato, é de R$ 211.620,21

Formado no Sport e um dos destaques da ótima campanha na Copinha deste ano, o zagueiro Marcelo Ajul entrou, na última segunda-feira (20), com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo a rescisão indireta do seu contrato. O atleta alega ausência de pagamento de FGTS e salário. A informação foi divulgada pelo portal NE45 e confirmada pela reportagem da Folha de Pernambuco.

Além dos valores em atraso, Ajul quer receber o pagamento dos meses referentes até o fim do contrato, que é no dia 1° de maio de 2025. O valor total da ação somando o que está sendo pedido é de R$ 211.620,21.

O zagueiro alega três meses atrasados de FGTS. Agosto de 2021, janeiro e fevereiro deste ano. Outro atraso seria do salário de outubro do ano passado.

O processo ainda não foi colocado em pauta, pois Marcelo Ajul não apresentou todos os documentos necessários. Segundo a Justiça, o zagueiro tem o prazo de cinco dias para anexar o comprovante de residência "sob pena de inviabilizar a inclusão em pauta e até expedição de citação".

O Sport Clube do Recife, na tarde desta terça-feira (21), se pronunciou acerca do assunto, alegando que: "o salário de outubro de 2022 foi pago dentro do prazo, enquanto o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de agosto de 2021 foi quitado no mês subsequente. Os FGTS de janeiro e fevereiro deste ano também foram recolhidos", esclarece o clube.

O Sport Club do Recife vem, por meio deste, posicionar-se acerca do pedido de rescisão indireta do atleta Marcelo Ajul. De antemão, o Clube comunica que soube da ação através de notícias veiculadas na imprensa e ainda não foi notificado oficialmente.

O Sport aproveita também para informar que recebeu uma mensagem de texto do jogador afirmando que não iria mais comparecer aos treinamentos e que fosse feito contato com o seu intermediário. Comportamento que traz ao Clube bastante surpresa e indignação.

Primeiramente porque o pleito apresentado por Marcelo Ajul não procede, uma vez que o salário de outubro de 2022 foi pago dentro do prazo, enquanto o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de agosto de 2021 foi quitado no mês subsequente. Os FGTS de janeiro e fevereiro deste ano também foram recolhidos, esclarece o Sport.

O departamento jurídico rubro-negro está tranquilo e seguro que a manobra do atleta não será acolhida pela justiça, uma vez que não há margem de atraso para embasar um pedido de rescisão indireta.

Por fim, o Clube informa que está notificando o atleta para que retorne aos trabalhos de forma imediata, já que possui contrato vigente junto ao Sport até 2025.

