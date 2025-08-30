A- A+

Santa Cruz Marcelo Cabo analisa vitória do Santa Cruz e destaca força das substituições Treinador coral elogia desempenho coletivo e ressalta importância das mudanças que decidiram o jogo contra o América-RN pela Série D

O Santa Cruz fez o dever de casa e venceu o América-RN por 1 a 0, neste sábado (30), na Arena de Pernambuco, pelo jogo de ida das quartas de final da Série D. O gol solitário garantiu a vantagem para o Tricolor no confronto que vale o acesso à Série C. A decisão acontece no próximo domingo (7), em Natal, no duelo de volta.

Em entrevista coletiva, o técnico Marcelo Cabo destacou a importância da vitória e elogiou a execução do que foi treinado durante a semana.

“Foi um gol importante, num momento importante dessa primeira metade do mata-mata. A gente traduziu em campo tudo que buscamos nos treinamentos, tanto em termos de padrão tático como de estudo do adversário”, afirmou o treinador.

Substituições decisivas

As mudanças feitas no segundo tempo foram determinantes para a vitória coral. Cabo destacou que dois jogadores que participaram do gol saíram do banco, mostrando o preparo do elenco.

“Quando fazemos substituições e dá certo, é genial. Quando não dá, vêm as críticas. Mas trabalhamos todos os atletas durante a semana. O Ariel vinha evoluindo bastante e o Geovany tem a característica de mudar o jogo. Eles encaixaram bem e participaram diretamente do gol”, explicou.

O treinador também reconheceu o equilíbrio do confronto contra o América-RN, classificando o duelo como um clássico decidido em detalhes.

“Sabíamos que seria um jogo definido em pequenos momentos. Antes do nosso gol, eles tiveram uma chance clara. Foi uma partida equilibrada, em que criamos boas alternativas, mas faltou caprichar mais no acabamento das jogadas”, avaliou.

Estratégia trabalhada

O gol da vitória, segundo Cabo, foi fruto de jogada ensaiada e da leitura feita no intervalo.

“Conversamos que a zaga deles é muito forte pelo alto, então treinamos cruzamentos rápidos e rasteiros, na frente da marca do pênalti. Ariel foi contratado justamente para dar essa presença de área, e mostrou isso. Não é surpresa para mim que quem entrou correspondeu tão bem”, disse o técnico.

Com a vantagem mínima, o Santa Cruz joga por um empate na Arena das Dunas, em Natal, para garantir o retorno à Série C. Marcelo Cabo reforçou que todos os jogadores estão preparados para o desafio final.

“Quem entra sabe que pode jogar 90 minutos ou apenas dez, mas o objetivo é sempre melhorar o time. Estamos prontos para decidir a vaga”, finalizou.

