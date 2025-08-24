A- A+

Santa Cruz Marcelo Cabo celebra organização do Santa Cruz em classificação sobre o Altos Treinador também agradeceu o apoio do torcedor que viajou para Teresina

Depois de mais uma classificação nos pênaltis, o técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo elogiou a atuação da equipe diante do Altos, neste domingo (24), no Lindolfo Monteiro, em Teresina. Ao comentar a estratégia montada para a partida, o treinador reconheceu a dificuldade de encarar o Jacaré como visitante.

"Nós sabíamos que seria um jogo difícil, em um campo complicado. Nós tivemos uma estratégia que foi trabalhada durante a semana e criamos a oportunidade de matar o jogo com o Renato. Fomos organizados e premiados com esta classificação", falou o técnico em entrevista ao Metrópoles.

Ao comemorar a ida do time às quartas de final, Cabo ressaltou, também, o apoio da torcida coral, que viajou para Teresina. Os tricolores lotaram o setor destinado aos visitantes do Lindolfão.

"Grato a Deus pela classificação e ao nosso torcedor que viajou mais de mil quilômetros, aquele torcedor que acreditou depois do empate em casa. Não importa como começa, mas, sim, como termina. Estamos classificados mais uma vez", pontuou o treinador.

Na próxima fase, que vale o sonhado acesso à Série C, o Santa Cruz vai encarar o América-RN. O primeiro jogo será disputado com mando tricolor, em data e horário a serem definidos pela CBF.

