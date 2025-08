A- A+

Série D Apesar da derrota, Marcelo Cabo demonstra convicção na classificação do Santa Cruz às oitavas O treinador analisou o desempenho da equipe diante do Sergipe, na Arena Batistão, e deu forças ao goleiro Rokenedy

Apesar da desvantagem pela derrota no jogo de ida da 2ª Fase da Série D diante do Sergipe, por 2 a 1, o técnico Marcelo Cabo segue convicto da classificação do Santa Cruz às oitavas de final da quarta divisão.

Na entrevista pós-jogo na Arena Batistão, o técnico coral analisou o desempenho do time, projetou o duelo da volta na Arena de Pernambuco e deu forças ao goleiro Rokenedy, que falhou no primeiro gol do Gipão.

“Tivemos bons números no jogo. Criamos a oportunidade de empatar o jogo. Confesso que a gente não começou bem. Essa impressão que vocês tenham pode ser pelos primeiros 20, 25 minutos. Tomamos o gol muito cedo, nos desestabilizamos, mas depois do nosso gol, numa jogada que a gente trabalhou bastante a semana, a gente acabou estabilizando no jogo e controlando o jogo”, iniciou a análise da partida.

“A gente vem para o segundo tempo, ajeita tudo no intervalo e toma um gol com 2 minutos. E o problema foi que a gente tomou dois gols evitáveis, dois gols que a gente conversou. Esse tipo de gol em final não pode tomar. Então cabe a minha correção durante a semana para que no jogo de volta a gente não tome esse tipo de gols”, completou Marcelo Cabo.

A desvantagem mínima do placar não abalou a convicção do treinador coral. Marcelo Cabo acredita que com o apoio da torcida na Arena de Pernambuco o Santa Cruz vai buscar reverter o placar.

“A gente é muito forte na arena e com certeza vamos classificar. Isso é uma convicção minha como treinador. Eles foram mais felizes nas conclusões, saíram vitoriosos, só que é a metade de uma final. E a gente joga a outra metade diante do nosso torcedor. Tenho convicção que ele vai comparecer, vamos colocar 40 a 45 mil pessoas dentro da arena e sabemos o quanto somos fortes dentro de casa”, destacou Cabo.

Sobre a falha de Rokenedy no primeiro gol do Sergipe, Marcelo Cabo buscou transmitir confiança ao atleta.

“Rokenedy é um menino que vem trabalhando bastante, tem a minha confiança. Ele é um menino que já provou sua capacidade dentro do Santa Cruz, tem meu apoio. Vamos trabalhar bastante", ponderou o treinador.

O Santa Cruz volta a campo neste domingo (10), pelo jogo de volta diante do Sergipe na Arena de Pernambuco.

