Marcelo Cabo destaca controle do Santa contra o Sousa-PB e convoca torcida: "12º jogador"

Após mais uma vitória do Santa Cruz, que lidera invicto o grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro, neste domingo (25), contra o Sousa-PE, fora de casa, o técnico Marcelo Cabo enalteceu sequência de vitórias do time tricolor, que está invicto na competição.



"A gente sabia que era uma equipe muito difícil, uma equipe fisicamente muito forte, muito grande, de uma imposição muito grande. E a gente fez um jogo competitivo. Até usei muito um termo hoje para os meus atletas, que era um jogo que a gente precisava guerrear. Competiu o tempo todo pela imposição física da equipe deles e a boa qualidade da equipe deles. E a gente sabia que não era um jogo que a gente a gente não ia ser dominante nesse jogo. A gente sabia disso", disse o treinador.

Marcelo Cabo lembrou que o adversário vinha de uma boa campanha e vendeu caro a derrota. "O Sousa dentro de casa, ele é uma equipe incisiva. O último jogo em casa, ele fez quatro. Então, a gente preparou uma equipe que com a bola a gente pudesse jogar, buscar o gol - como foi a plasticidade do nosso gol: uma jogada de uma movimentação que a gente usa sempre. O facão do do Geovani naquele espaço gerado que o nosso centroavante deixa. E aí a gente fez um bom primeiro tempo, com algumas boas oportunidades", avaliou.





Sobre a partida

"Falei já isso em outras vezes, no intervalo a equipe adversária perdendo em casa, o que eles vão fazer? Eles vão propor, eles vão buscar, eles vão tentar, vão tentar nos nos agredir mais com a bola, mas a gente sempre a todo momento teve a equipe organizada, teve o controle do jogo. Os primeiros 10 minutos, se você pegar, a gente teve maior posse de bola que eles, administrando, gerando a bola, tentando buscar o gol, criamos poucas, mas boas oportunidades e aí a gente começou a desenhar o jogo", comentou.

"Eu tive o o Rodrigues e o Gabriel amarelado no primeiro tempo, ficou um jogo de muito combate, muito duelo. E é um dos pontos fortes do Sousa, a transição, porque eles têm três jogadores muito rápidos, muito inteligentes quando movimentam no contra-ataque. Ele fez uma dobra do lado direito e o lateral que jogou de extremo tem uma profundidade muito boa. Trouxe o camisa 10 por dentro, que é um cara cerebral, um cara que pensa muito o jogo", detalhou o treinador.

"No intervalo, a gente faz um a zero, eu tenho que tirar esses dois jogadores, porque com certeza o jogo no primeiro tempo foi um jogo de muita trocação. Então, a qualquer momento eu poderia perder um desses atletas. Por isso que eu falo, eu tenho que confiar no meu elenco. Ninguém tem êxito se tiver só 11 jogadores. Quando eu tiro o Gabriel e boto o Jonathan, que ainda não teve oportunidade de ter muita minutagem, faz uma partida muito boa dessa, e o treinamento da semana diz muito. E o Vini vem numa lesão muito longa, era previsão de 40, 45 dia parado. Então, a gente tem que lançá-lo paulatinamente"



"Jogador que tem treinado muito bem, tem entregue, é um jogador com um perfil de corporal, um jogador muito forte, muito bom na bola aérea e hoje ele fez uma uma boa partida levando em conta quanto tempo que ele não jogava. E aí a gente volta para o segundo tempo, tem o controle do jogo. Acho que a gente só teve uma um chute no gol, que foi uma falta"



"A gente joga para levar os três pontos. Então a gente consegue vir aqui nesse difícil jogo e levar os pontos, que é o mais importante nesse momento", comemorou Marcelo Cabo.



Classificação?

"Aquela conta dos 23. Eu acho que 23 pontos, matematicamente, você já garante a quarta vaga. Eu falo dos 23, mas eu vou pensando jogo a jogo, vamos pensando. Agora a gente volta a jogar diante do nosso torcedor. A gente tá com saudade do Arruda. A gente tá com saudade do torcedor. Eu quero mais uma vez ressaltar nosso torcedor que veio até aqui, cara. Torceu, são 9 horas de viagem, e a gente poder entregar essa vitória para eles e a gente alegrar a semana do nosso torcedor com uma liderança, com mais uma vitória fora de casa"



"O esforço que eles fazem para vir aqui e eu acho que hoje eles estão muito mais satisfeitos porque não foi um jogo tão plástico, mas nossa equipe duelou a todo momento, nossa equipe guerreou a todo momento, nossa equipe ganhou a maioria dos duelos e eu tenho certeza que o nosso torcedor tá muito feliz e muito alegre de ver o que esses meninos estão fazendo dentro de campo, de honrar a camisa do Santa Cruz, de se entregar, de não medir esforços para poder sair com a vitória e dedicar a semana para eles".



Ausência do artilheiro

"Nesse jogo que é muito complicado, muito difícil, em momento nenhum torcedor deixou de acreditar. A nossa torcida é o 12º jogador. Ela é um diferencial em qualquer lugar que a gente vai jogar. Por isso a gente dedica essa vitória ao nosso torcedor. A gente não pode ser uma equipe dependente do Thiago. Thiago é um cara muito importante. eu já ressaltei isso várias vezes. A qualidade técnica do Thiago, eu falar é chovendo molhada, ele é um jogador acima da média, excepcional. Ele é um cara que está se dedicando muito", elogiou.

"O Thiago estava ele mesmo na quinta-feira tendo um incômodo, ele na sexta-feira ele chegou no treino com a roupa da viagem. E convencer ele de viajar não foi fácil. Ele falou: 'Eu vou, eu quero viajar'. Só que aí uma avaliação entre a preparação física, eu e a e o departamento momento médico, a gente teve que tomar a decisão de deixar o Tiago", contou.

"Talvez ele viesse e jogasse, poderia agravar de um incômodo passar a ser uma lesão, porque parabenizar o nosso departamento médico que na própria quinta-feira já fez o exame, já laudou o exame. Quando eu cheguei sexta para o treino, já estava tudo pronto lá para para a gente tomar a decisão em conjunto. Por isso que eu falo, o Santa Cruz, ele ele ele tem um trabalho integrado, ele tem um trabalho multidisciplinar.



"Thiago, ele é muito importante, mas hoje a gente demonstrou que a gente não pode ser dependente do Thiago, porque ele é um ser humano. Tem um dia que ele pode tomar cartão, um dia ele pode ter um incômodo, né? Então a gente precisa ter mecanismo que para ausência dele, com a ausência dele, sentimos muito, lamentamos a ausência, mas que a gente possa buscar uma importante vitória como a gente buscou hoje".

