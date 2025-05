Marcelo Cabo enxerga dois tempos distintos do Santa, mas celebra resultado: "vitória importante"

A- A+

O Santa Cruz segue na busca por conseguir manter a constância dentro de campo. Apesar do bom primeiro tempo, no segundo o time deixou cair a produtividade, ainda assim, vitória por 2x1 diante do América/RN, nesta sexta-feira (09), no Arruda. O técnico Marcelo Cabo celebrou o resultado e almeja crescimento da equipe.

“Foram dois tempos distintos. Posso falar que fizemos um primeiro tempo de excelência, colocamos tudo aquilo que treinamos na primeira etapa. Conseguimos contra uma grande equipe, que valorizou muito nossos três pontos, ser dominante, o Felipe (Alves) não fez nenhuma defesa e poderíamos sair com um placar mais elástico", iniciou a análise.

"Sei que não seria fácil manter o nível do primeiro tempo e que no outro lado tinha uma boa equipe. Não fizemos um segundo tempo ruim . Eles tiveram chances, um pouco mais do que nós, mas as maiores chances que eles tiveram foram por erros de leitura nossa", completou.

Dessa forma, o mais importante são os três pontos que colocam a equipe na liderança do Grupo A3. Única equipe ainda invicta na chave, segundo as contas do técnico, o Tricolor já teve quase meio caminho andado na busca pela classificação ao mata-mata. "Foi uma vitória importante, nos deram a liderança, contra uma equipe que valorizou muito nossa vitória. E a gente vira 40% da pontuação de classificação, na quarta rodada de um campeonato de 14", projetou.

Agora o Santa Cruz observa o final da rodada, mas com a certeza que não será ultrapassado. O próximo compromisso do Tricolor será no outro domingo (18), fora de casa, contra o Central, pela 5ª rodada da Série D.

Veja também